Csütörtökön az Eb-ezüstérmes Anglia ellen folytatja a világbajnoki selejtezősorozatot a magyar labdarúgó-válogatott, a mérkőzés tétje pedig a csoportelsőség.

Mindkét gárda számára alapvetően jól sikerült a nyári Európa-bajnokság, még ha az kissé fájdalmas véget is ért. A magyarok ugyan két pontot szereztek a halálcsoportban a németek és a világbajnok franciák ellen, de a címvédő portugáloknak is méltó ellenfelei voltak, ugyanakkor mindössze néhány percen múlt a továbbjutás, ami némi keserűséget okozott a játékosoknak.

A szigetországiak pedig történetük során először bejutottak a kontinenstorna fináléjába, ott viszont hazai pályán 11-esekkel alulmaradtak az olaszokkal szemben. A válogatottak jó formáját mutatja, hogy az angolok 13 találkozó óta veretlenek, míg a magyarok legutóbbi 14 meccsükből csupán egyet vesztettek el.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese nemcsak azért reménykedhet bravúros pontszerzésben, mert bebizonyította, a világ legjobbjaival is felveszi küzdelmet, hanem azért is, mert az Eb-hez képest mindenképpen erősödött azzal, hogy a nemzeti csapat legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik felépült sérüléséből.



Emellett Sallói Dániel bombaformában futballozik az amerikai bajnokságban, de az új idényben már szintén szerzett gólt Sallai Roland, Schäfer András és a csapatkapitány Szalai Ádám is. Ami komoly fejtörést okozhat az olasz szakvezetőnek, hogy kivel helyettesítse az eltiltott Nagy Ádámot.

Amennyiben az esélyesebb angolok begyűjtik a három pontot a telt házas Puskás Arénában, akkor meglépnek a csoport valamennyi tagjától, azaz komoly lépéselőnybe kerülnek a vb-részvételt jelentő első hely megszerzésében, a magyarok pedig - a csoport többi eredményétől függően - visszacsúszhatnak a harmadik pozícióba. A döntetlennel ugyanakkor nyílt maradna a küzdelem, mert ugyanúgy mindössze két pont lenne a különbség az angolok és a magyarok között, mint eddig, egyúttal az lehetőséget adna a lengyelek és albánok számára a felzárkózásra. A hazai győzelem viszont azt eredményezné, hogy a magyar válogatott átvenné a vezetést a csoport élén.

A csoportban még egy fontos mérkőzést rendeznek, ugyanis a negyedik lengyelek a harmadik albánokat fogadják. A párharc vesztese kifejezetten nehéz helyzetbe kerül, mivel lemarad az első két helyért folyó küzdelemben. A hatos harmadik összecsapásán a két miniállam, az egyaránt nullapontos Andorra és San Marino csapata találkozik egymással.

A csoportból az első helyezett jut ki a 2022-es, katari világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért. A magyar válogatottnak a pótselejtezőre még akkor is van esélye, ha a második helyet sem sikerül megszereznie, mivel tavaly ősszel megnyerte a kvartettjét a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Az NL-ből ugyanis a két legjobb olyan csoportgyőztes csatlakozik a pótselejtező mezőnyéhez, amely a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd majd meg a fennmaradó helyekért.

Európai vb-selejtezők, I csoport, 4. forduló:

csütörtök:

Magyarország-Anglia, Puskás Aréna 20.45

Andorra-San Marino, Andorra La Vella 20.45

Lengyelország-Albánia, Varsó 20.45

A tabella:

1. Anglia 3 3 - - 9- 1 9 pont

2. MAGYARORSZÁG 3 2 1 - 10- 4 7

3. Albánia 3 2 - 1 3- 2 6

4. Lengyelország 3 1 1 1 7- 5 4

5. Andorra 3 - - 3 1- 8 0

6. San Marino 3 - - 3 0-10 0

Korábbi eredmények:

1. forduló (március 25.):

Anglia-San Marino 5-0 (3-0)

Andorra-Albánia 0-1 (0-1)

Magyarország-Lengyelország 3-3 (1-0)

2. forduló (március 28.):

Lengyelország-Andorra 3-0 (1-0)

Albánia-Anglia 0-2 (0-1)

San Marino-Magyarország 0-3 (0-1)

3. forduló (március 31.):

Andorra-Magyarország 1-4 (0-1)

Anglia-Lengyelország 2-1 (1-0)

San Marino-Albánia 0-2 (0-0)

A csoport további programja:

5. forduló (szeptember 5.):

Albánia-Magyarország

Anglia-Andorra

San Marino-Lengyelország

6. forduló (szeptember 8.):

Albánia-San Marino

Magyarország-Andorra

Lengyelország-Anglia

7. forduló (október 9.):

Andorra-Anglia

Magyarország-Albánia

Lengyelország-San Marino

8. forduló (október 12.):

Albánia-Lengyelország

Anglia-Magyarország

San Marino-Andorra

9. forduló (november 12.):

Andorra-Lengyelország

Anglia-Albánia

Magyarország-San Marino

10. forduló (november 15.):

Albánia-Andorra

Lengyelország-Magyarország

San Marino-Anglia

