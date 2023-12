Sorozatban harmadik alkalommal jutott ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Az elkövetkezendő napokban felidézzük 2015-től kezdve a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat.

Kényszerváltoztatások

Ugyan a magyar válogatott a negyedik helyen zárt a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában, a Nemzetek Ligájában elért kedvező pozíciójának köszönhetően részt vehetett a pótselejtezőn. Először Bulgáriát kellett legyőzni, annak a mérkőzésnek a nyertese az Izland – Románia párharc továbbjutóját fogadta.

A pótselejtezőket eredetileg 2020 márciusában rendezték volna, de a koronavírus-járvány miatt végül a kontinenstornát egy évvel későbbre halasztották. A bolgárok elleni találkozót 2020. október 8-ra tették át.

Időközben a Nemzetek Ligája újabb sorozata is elkezdődött, a magyar válogatott a B-divízióba került, a csoportban Törökország, Oroszország és Szerbia várt Marco Rossi tanítványaira. Ezekkel együtt összesen nyolc találkozó várt 2020 őszén a nemzeti csapatra.

A vírushelyzet miatt több módosítást vezettek be: három helyett immáron ötöt lehet cserélni, a FIFA szerint a klubcsapatok pedig nem voltak kötelesek elengedni játékosaikat hazájuk válogatottjába. Ezzel éltek is az együttesek, így Marco Rossinak nem állt minden eredetileg behívott futballista a rendelkezésére.



Számíthatott viszont Loic Negóra, aki korábban a francia utánpótlás-válogatottban szerepelt, Csányi Sándor MLSZ elnök javaslatát megfogadva a FIFA lehetővé tette a futballhonosítást. Az akkor Székesfehérváron légióskodó, magyar állampolgár be is került a keretbe.

Szeptemberben a törökök ellen Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgás-gólja győzelmet hozott az első NL-meccsen. A salzburgiaknál remeklő középpályás viszont az októberi, szófiai meccsre nem tarthatott a válogatottal, ugyanis a klubja keretében 3 játékos koronavírustesztje is pozitív lett, így a teljes csapat karanténba került.

„Gyenge játékkal jó eredmény”



A szófiai mérkőzésre mindössze kétezer néző válthatott jegyet. Nedelev veszélyeztetett először, de 28 méteres szabadrúgása nem találta el Gulácsi kapuját. Negyedórával később a vendégek örülhettek: Kalmár szögletét követően Orbán bólintott, 0 – 1. Bolgár helyzetekről szólt a folytatás, a félidő végén Kraev sarkazhatott közelről, de Gulácsi Péter bravúrosan hárított.



Gólöröm Szófiában (fotó: Anton Uzunov/MTI/MTVA)

A második játékrész elején megduplázta előnyét a magyar együttes: Kalmár végezhetett el szabadrúgást harminc méterről, lövése megpattant a sorfalon, Iliev nem tudta védeni. Az 55. percben a bolgárok végezhettek volna el büntetőt Lang szabálytalankodását követően, de a VAR közbeszólása nyomán a játékvezető úgy ítélte meg, hogy az eset nem a tizenhatoson belül történt, ezért szabadrúgással következhettek. A sértett nem találta el a kaput.

A 75. percben eldőlt a találkozó, Hangya beadását követően Nikolics fejelte be a harmadik magyar gólt. A rendes játékidő utolsó percében a hazaiak szépítettek, a 3 – 1-es magyar siker azt jelentette, hogy a válogatott készülhetett a románokat felülmúló izlandiak elleni budapesti mérkőzésre.

Az eredménnyel igen, a játékkal egyáltalán nem volt elégedett a szövetségi kapitány. „Nem örülök annak, hogy milyen stílusban futballoztunk a mérkőzésen. Persze, nem lehet mindig jól játszani, de őszintén el kell ismerni, hogy a bolgárok ma jobban játszottak a mérkőzés egyes periódusaiban, mi viszont szerencsések voltunk, és ennek köszönhetően nyertünk. Ez az első alkalom mióta szövetségi kapitány vagyok, hogy gyenge játékkal jó eredményt értünk el, ez talán annak köszönhető, hogy a fiúk keményen küzdöttek a sikerért. Vannak képzett játékosaink, és ha képesek vagyunk betartani a taktikát, bármit elérhet a csapatunk. Ezúttal azonban voltak nehézségeink, nem tudtuk betartani a megbeszélteket.” – értékelte a látottakat Marco Rossi.

Három nappal később Könyves Norbert találatával győzött a magyar együttes Belgrádban, pedig időközben Sallai Rolandot visszarendelte Németországba a Freiburg, Gulácsi Péter pedig az oroszok elleni, moszkvai találkozót hagyta ki, azon a meccsen nem született gól.

Kijutottunk Budapestre

Izland ellen már nagyon szerette volna a szövetség, hogy Szoboszlai Dominik is a csapat rendelkezésére álljon. Az akkor már sztárcsapatokkal hírbe hozott középpályást vonakodott elengedni klubja, később úgy emlékeztek vissza a szövetség részéről, hogy „szinte ki kellett menekíteni.”

Hiába adott el jegyeket az MLSZ, a vírushelyzet miatt ezen a találkozón már nem lehettek nézők. Szalai Ádám csapatkapitány motiválta a futballistákat az öltözőben, a csapat időközben Marco Rossit is elveszítette, a tréner ugyanis elkapta a koronavírust, így a másodedző, Cosimo Ignuscio irányított a kispadról.

Gulácsi Péter hibázott nagyot a 11. percben, Gylfi Sigurdsson gólját ünnepelhették az izlandiak. Próbálkozott ugyan a magyar együttes, de a hajrá felé közelítve kevesen gondolták úgy, hogy sikerül megszerezni az első hazai győzelmet a Puskás Arénában.



Ignuscio a 84. percben pályára küldte Loic Negót, a francia-magyar középpályás pedig kihasználta a lehetőséget, pár perccel később kiegyenlített. A hajrá küzdelmessé vált, az izlandiak is megszerezhették volna a győztes gólt, de egy gyors kontratámadás során Könyves szép helyet csinált, mehetett és lőhetett Szoboszlai… Magyarország az utolsó szalmaszálat megragadva kijutott az Európa-bajnokságra!

„Úgy érzem, minden döntésünket igazolták a történtek. Muszáj volt támadni, persze ilyenkor egy csapat mindig kaphat egy második gólt kontrából. Titkok nincsenek, ebben a csapatban nagy a hajlandóság arra, hogy napról napra fejlődjön. A stáb is rendkívüli munkát végez, Gera Zoltán is nagy segítséget jelentett. Itt mindenki egy célért küzd. Lépésenként kell fejlődni, és nekünk sikerült folyamatosan előrelépnünk. Sokat köszönhetek Marcónak, mert ő az első naptól kezdve behozott a stábjának.” – nyilatkozta a beugró Cosimo Ignuscio.

Az már korábban eldőlt, hogy a három csoportmeccsből kettőt játszhat a Puskás Arénában a magyar együttes a kontinenstornán. Ahol nehéz feladat várt Szalai Ádámékra: a címvédő portugálok mellett a két korábbi világbajnok, a német és a francia válogatott alkotta a csoportot.

Ahonnan majdnem sikerült a továbbjutás.

