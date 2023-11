Sorozatban harmadik alkalommal jutott ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Az elkövetkezendő napokban felidézzük 2015-től kezdve a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat.

Marseille után következett Lyon, a magyar válogatott az utolsó csoportmeccsen a portugálokkal találkozott. Az addig szerzett négy pontnak köszönhetően kényelmesen várhatta a találkozót Bernd Storck együttese, hiszen a továbbjutás már megvolt. Ezzel szemben a két döntetlennel rajtoló portugálokra élet-halált jelentő kilencven perc várt.

Ez a feszültség meg is látszott Cristiano Ronaldón, a portugálok legnagyobb sztárján, aki a meccs előtt egy érdeklődő riporter mikrofonját a mellette lévő tóba dobta. „Ez egy pillanatnyi dolog volt, nem tette volna meg, ha átgondolja.” – mondta később Diogo Torres, a CMTV munkatársa.



A találkozót megelőző sajtótájékoztatón a portugál médiának volt egy „még nagyobb” dobása, a magyar tolmács közreműködésével ezt szó szerint ezt a kérdést tették fel Szalai Ádámnak: „A 2014-es Világkupán Ronaldo azt mondta, számára a gól olyan, mint a ketchup. Kinyitja a ketchupos köcsögöt és abból kijön a gól. Önök az első meccsen sikerrel húztak egy gólt. Úgy gondolják, tényleg, hogy Renaldónak úgy kell nyilatkoznia továbbra is, mint a gólos köcsög a ketchupos üvegből?”

A meglepődött támadó frappáns választ adott: „Ezt a kérdést meghallgattam volna inkább eredeti nyelven.”

Bernd Storck az izlandiak elleni meccshez képest szintén végzett némi finomhangolást a kezdőn, Korhut Mihály, Lovrencsics Gergő és Pintér Ádám is szerephez jutott.

Magyar szöglet után jött a meccs első találata: A jól kanyarodó beadásba a menteni igyekvő Nani és Ronaldo is belecsúsztatott, végül Gera elé került a labda, aki 22 méterről hatalmas gólt rúgott ballal Rui Patricio kapujába. Szaltó nem volt, de égre nézés igen, a ferencvárosi középpályásnak ez volt a 25. gólja a válogatottban.

Király-bravúrok után a félidő hajrájában Nani jóvá tette a hibáját, Ronaldo passzát váltotta gólra Guzmics mellett, a felek 1 – 1-es állásnál mehettek a szünetre.

Arra pedig, hogy a második félidőben mi fog történni, aligha gondoltak sokan. Magyar szempontból remekül indult, Szalai Ádámmal szemben szabálytalankodtak a tizenhatos előterében, Dzsudzsák Balázs lövése megpattant a sorfalon, Rui Patriciót becsapva pedig a kapuban kötött ki, 2 – 1!

Sokáig nem örülhetett a magyar csapat és népes, hangos szurkolótábora az előnynek, az 50. percben Joao Mário jobb oldali beadását követően Cristiano Ronaldo is megvillantotta klasszis technikáját, sarokkal helyezte a labdát a hálóba.



Öt perc múlva látványosan dühöngött a portugálok csapatkapitánya. Dzsudzsák szabadrúgása ezúttal lejött a blokkról, ám a kipattanóra ő eszmélt a leghamarabb, ismét lőtt, ezúttal Nani ért bele úgy, hogy Rui Patricio már nem tudott menteni.

Az őrületes gólcsatának még nem volt vége, a 63. percben Quaresma szögletét követően ezúttal fejjel talált be Cristiano Ronaldo. Szinte a középkezdésből majdnem jött az újabb csattanó, Lovrencsics adott remek labdát Eleknek, 12 méteres lövése a lécről vágódott ki.

A hajrára mindkét csapat elfáradt, Ronaldo pedig a végén megsúgta Németh Krisztiánnak, hogy a döntetlen nekik is jó. Mindeközben Izland megverte Ausztriát, így ez a három csapat mehetett az egyenes kieséses szakaszba.

Az Európa-bajnokság addigi legemlékezetesebb meccse a szurkolók mellett a szakértők, korábbi kiváló futballisták tetszését is elnyerte. Lothar Matthäus, Thierry Henry és Rio Ferdinand is elismerően beszélt a magyar válogatottról.

Bernd Storck a szerencse megemlítése mellett a játék javulását emelte ki: „Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, de jól védekeztünk és jól is támadtunk. Szerencsénk is volt, főleg az állított helyzeteknél, de összességében megemelem a kalapomat az egész csapat előtt, mert ahogy haladunk előre az Eb-n, úgy javult a játékunk. Nem vagyok meglepve a teljesítményünkön, annak ellenére is remekül játszott a csapat, hogy öt helyen változtattunk a kezdőn, mert a sárga laposokat pihentetni kellett. Ez annak köszönhető, hogy a keret huszonhárom játékosa közel egy szinten van, és ezt sikerült most megmutatni, egységes, első osztályú volt az együttműködés a pályán. Csodálatos volt a közönség, a szurkolók is rá tudtak tenni még egy lapáttal az előző mérkőzésekhez képest”.

Fernando Santos elmondta, miért nem vállaltak kockázatot a végén: „fordítva volt minden, mint az előző meccseken: jól támadtunk, de a védelem nem volt az igazi. Gyorsan jöttek a gólok, kétszer is megpattanó lövésből szerzett vezetést az ellenfél. Köszönöm a játékosoknak, hogy háromszor is visszajöttek a meccsbe. A lényeg, hogy továbbjutottunk. Jobb lett volna elsőnek lenni, de ha ma kikapunk, mehettünk volna haza, ezért az utolsó percekben már nem vállalhattunk be kockázatot.”

A legjobb tizenhat között jöhettek a belgák, akiktől az utolsó részvételünk alkalmával, 1972-ben, az akkori kontinenstorna bronzmérkőzésén 2 – 1-re kikaptunk.

