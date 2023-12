Sorozatban harmadik alkalommal jutott ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Az elkövetkezendő napokban felidézzük 2015-től kezdve a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat.

A magyar válogatott megfogadta a szurkolók kérését, a franciaországi Eb-n Dzsudzsák Balázsék valami szépet varázsoltak. A portugálok elleni döntetlennel eldőlt, hogy csoportelsőként a belgákkal találkozik a magyar együttes, a csapat és a drukkerek ezúttal Toulouse városába utaztak.

A belga válogatott akkoriban rendre a tornák titkos esélyesének számított, játékosaik Európa meghatározó klubjaiban szerepeltek húzóemberként, elég csak Courtois, De Bruyne, Witsel, Hazard vagy Lukaku nevét említeni. Mark Wilmots tanítványai az olaszoktól kikaptak az első csoportmeccsükön, de az írek és a svédek legyőzésével rátaláltak a győzelmi útra.

„Saját magunkra figyelünk, szeretnénk úgy folytatni, ahogyan a csoportmeccseken abbahagytuk. És továbbra is bízunk fantasztikus szurkolóinkban, akiknek buzdítását ezúttal is igyekszünk meghálálni. Belgiummal szemben is minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy sikeresek legyünk. Tudjuk, mi az erősségünk, ismerjük persze a vetélytársét is, ugyanakkor azt is megmutattuk a csoporttalálkozókon, hogy minden váratlan helyzetre tudunk reagálni.” – nyilatkozta a találkozó előtt Bernd Storck. A szövetségi kapitányt a tekintélyes L’Equipe nevű francia sportlap beválasztotta a torna legjobb edzői közé.

A belgák részéről Wilmots korábban úgy fogalmazott, a magyarok helyett szívesebben játszott volna a spanyolok, vagy az angolok ellen. „Felkészültünk a magyarokból, akik, mondhatom, igencsak jók. Arra, is felkészültünk, hogy különböző játékrendszereket is alkalmazhatnak ellenünk az eredmény alakulásától függően.” – mondta Wilmots, aki köszöntötte régi ismerősét, Király Gábort, akivel a Bundesligában játszottak még egymás ellen.

Kádár Tamás és Nagy Ádám visszakerült a kezdőbe, elöl pedig ismét Szalai Ádám volt az egyedüli csatár. Érdemes vetni egy pillantást a belgák névsorára is: Courtois – Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – Nainggolan, Witsel – Mertens, De Bruyne, Hazard – Lukaku.

A 10. percben a torna során másodjára került hátrányba a magyar válogatott, De Bruyne beadására Alderweireld érkezett, fejesét Király Gábor nem tudta hárítani. Öt perccel később De Bruyne próbálkozását már védte a korrekorder kapus. A 24. percben jutott először lövésig a magyar együttes, Szalai passzát követően Dzsudzsák próbálkozott húsz méterről, Courtois-nak vetődnie kellett.

Próbálták hamar eldönteni az érdemi kérdést a belgák, ehhez igencsak közel álltak a 34. percben: De Bruyne remek szabadrúgását ujjheggyel tolta a lécre Király Gábor. Ezt mozdulatot később a torna legnagyobb védésének választották, a kapus pedig elárulta, hogy a lövés erejétől kificamodott egy ízület.

A félidő hajrájára felbátorodott a magyar csapat, Lovrencsics és Dzsudzsák is a tizenhatoson kívülről lőtt, kísérleteik alig kerülték el Courtois kapuját. A szünetben az elfáradó Gera Zoltán helyett Elek Ákos állt be.

Lüktető játékkal indult a második félidő, igyekezett mindent megtenni az egyenlítésért a magyar válogatott és erre esély is nyílt, Juhász Roland éles szögből próbálkozott egy szabadrúgást követően, de Courtoisnak nem kellett védenie.

A hajrára érkezett Böde és Nikolics is, azonban a kimerült magyar csapat már nem tudta feltartóztatni a belgákat. Előbb Batshuayi, majd Hazard és Carrasco is betalált, a vége 0 – 4. A számában jelentősnek tűnő különbség ellenére a nevek alapján jóval gyengébb magyarok tisztességesen helyt álltak a világsztárokat felvonultató ellenfelükkel szemben.

A lefújás után a meccset közvetítő Hajdu B. István büszke magyarként ugrált és remélte, nem kell 44 évet várnia, hogy ismét Európa-bajnokságon lássa a magyar válogatottat. A főszereplők közül Gera Zoltán azt mondta, nincs ok a szégyenkezésre, míg Lovrencsics Gergő a belgák gyorsaságát emelte ki, illetve szerinte erre a csapatra lehet építeni.

A mérkőzésen és az egész tornán remekül védő Király Gábor visszautalt az első válogatott-meccsét követő interjúra, amikor 1998-ban türelmet kért a magyar szurkolóktól: „köszönjük a türelmet. Minden percét élveztük, és azt gondolom, hogy mindezt az Eb után fogom feldolgozni.”

Bernd Storck szerint ezúttal nem volt szerencséje a csapatnak: „Tudtuk, hogy egy nagyon erős csapattal mérkőzünk, amely a világranglista második helyén áll. Minden elismerésem a csapaté azért, amit ezen az Európa-bajnokságon elértek. Mérkőzésről mérkőzésre fejlődtek, optimistán várhatjuk a jövőt. A mérkőzés a második félidőben másképpen is alakulhatott volna, egy kis szerencsével talán egyenlíthettünk volna.”

A kapitány a jövőre is utalt: „Emelt fővel térhetünk haza, csodás tettet hajtott végre a csapat a tornán. Önbizalommal kezdhetjük meg a világbajnoki selejtezőket, a csapat tudja, hogyan kell futballozni, és képes helytállni a nemzetközi porondon. Az Eb azt mutatta, hogy optimistán várhatjuk a következő tétmérkőzéseket.”

A magyar válogatott számára véget ért az Európa-bajnokság, a négygólos vereség ellenére emelt fővel térhetett haza a teljes stáb, akiket július elején alaposan megünnepeltek a szurkolók a Hősök terén. A belgák a következő körben kiestek Wales ellen, a tornát pedig az a portugál csapat nyerte, amelyik ellen háromszor is vezettek a magyarok.

A Franciaországban mutatott teljesítménnyel magasra tették a lécet a futballisták, Storckra és segítőire sokkal nehezebb feladat várt onnantól kezdve, hiszen közben egy generációváltást is végre kellett hajtani. De erről majd a következő részben.

A sorozat korábbi részei:

1. Álomsorsolástól a pálinkázásig, avagy visszatérés 44 év után Európa élvonalába

2. Amikor Szalai betuszkolta, Stieber beemelte, Király meg kivédte

3. Dzsudzsák: Ezen a meccsen mi nem 11-en, hanem 15 millióan voltunk

4. Álomgól és pattanós szabadrúgások, avagy Magyarország csoportelső!

Borítókép: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images