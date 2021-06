A magyarok 82 százaléka látja pontszerzésre esélyesnek a magyar labdarúgó-válogatottat a június 11-én kezdődő - részben budapesti rendezésű - Európa-bajnokságon, a harmaduk pedig a továbbjutást is biztosra veszi - derül ki a Szerencsejáték Zrt-nek az MTI-hez eljuttatott közleményéből. A válaszadók nagyobb része szerint Németország nyeri az Eb-t, a gólkirály pedig kétharmaduk szerint a portugál Cristiano Ronaldo lesz.

A nemzeti lottótársaság friss Eb 2020 kutatásában 1000 főt kérdeztek meg, és kiderült, hogy a válaszadók kicsivel több mint harmada követi majd a részben hazai rendezésű kontinensbajnokság eseményeit, a magyar csapat mérkőzéseit minden második tervezi megnézni és a hazai fogadók a papírforma ellenében is az érzelmeikre hallgatnak. Arról a kérdésről, hogy a magyar válogatott hány pontot szerez majd a csoportmérkőzések során, az Eb meccsei iránt érdeklődők közel kétharmada úgy vélekedett, hogy 1-4 pontot sikerül elérni. Mindössze 6 százalék volt azon pesszimisták aránya, akik szerint a válogatott nem szerez pontot a csoportmérkőzések során. Az összes megkérdezett harmada úgy érzi, van esély arra, hogy a magyar válogatott továbbjusson a csoportkörből. Ők a legnagyobb arányban a negyeddöntőbe várják a csapatot, tehát összeségében bizakodó hangulat uralkodik a futballszurkolók körében. A válaszadók Szoboszlai Dominikot gondolják a leggólerősebb magyar játékosnak, míg az Eb legjobb játékosa és gólkirálya címére egyaránt Cristiano Ronaldót tartják a legesélyesebbnek.

A Szerencsejáték Zrt. sportfogadási szakértői szerint a Tippmixen és a Tippmixpro.hu oldalon beérkezett eddigi tétek azt mutatják, hogy pár héttel az Eb előtt a magyar sportfogadók jelenleg Belgium, Franciaország és Anglia együttesét tartják a legesélyesebbnek a végső győzelemre, de a hazai sikerek tekintetében is optimizmus tapasztalható: a fogadóknál jelenleg Magyarország is az első öt esélyes között van. Ezzel szemben a kutatás megkérdezettjei - akik között nem csak sportfogadók voltak - messze legnagyobb arányban Németországot (34 százalékuk) várják a torna győztesének, amelyet Spanyolország és Franciaország követ. A fogadási kedv tovább erősödik, annak is köszönhetően, hogy a magyar válogatott - 2016-hoz hasonlóan - ismét ott van a kontinenstorna mezőnyében, ráadásul Budapesten is rendeznek majd négy mérkőzést.



Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images)

Horváth Zoltán, a szerencsejáték-szervező társaság sportfogadási vezetője szerint mivel idén számos új fogadási lehetőség bekerül a Tippmix és a TippmixPro kínálatába - így például lehet majd tippelni az Eb-győztesre, a gólkirályra, a csoportgyőztesekre, a továbbjutásra, Magyarország pontjainak és góljainak számára, a magyar válogatott szereplésére, vagy éppen a leggólerősebb magyar játékosra - ezért arra számítanak, hogy még nagyobb arányban növekszik a fogadások száma, sőt jó esély mutatkozik rá, hogy az öt évvel ezelőtti fogadási rekordok megdőlnek az idei tornán. A felmérés résztvevőinek ötöde nyitott arra is, hogy fogadjon az Eb, köztük a magyar válogatott meccseire. A potenciális fogadók fele azonban csak akkor hajlandó pénzt tenni a magyar válogatottra, ha őket látja esélyesebbnek, viszont további egyharmaduk az esélyektől függetlenül mindenképpen a magyarok győzelmére fogadna.

"Valóban létezik ez a jelenség, hogy sokan ilyenkor a szívükre hallgatnak, és kedvenc csapatukra fogadnak akkor is, ha az adott csapat papíron esélytelenebbnek számít" - mondta a sportfogadási vezető. "A nemzeti válogatott esetében az érzelemvezéreltség még határozottabban jelentkezhet. Jó példa erre, hogy a 2016-os labdarúgó Eb idején, a Tippmixen beérkezett fogadásszámokat vizsgálva azt láttuk, hogy a végső győztesre kínált opciónál Magyarország csapatára érkezett a második legtöbb tipp" - tette hozzá.

Borítókép: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images