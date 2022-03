Sérülés miatt nem léphet pályára a magyarok elleni csütörtöki felkészülési mérkőzésén Dusan Vlahovic, a Juventus szerb válogatott támadója.

A Szerb Labdarúgó Szövetség Twitter-oldalán kedden arról számolt be, hogy a 22 éves támadó - akit a téli átigazolási szezonban 70 millió euró ellenében szerződtetett a Fiorentinától a torinói klub - lágyéksérüléssel bajlódik, ezért már vissza is tért Olaszországba.

Dusan Vlahovic will return to Italy due to a groin injury & will not play vs Hungary or Denmark.



Here we go baby it's time for Luka Jovic to unleash his fury! pic.twitter.com/pctX5OVZXF