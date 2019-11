U21-es válogatottunk idei utolsó felkészülési mérkőzésén Ausztriát fogadta a Puskás Arénában. A fiataloknak sem sikerült győzelemmel avatni a stadiont, 1-0-s vendéggyőzelem született.

A Gera Zoltán vezette U21-es válogatott a múlt heti, észak-írországi döntetlen után hétfőn este a Puskás Arénában játszotta le idei utolsó felkészülési mérkőzését. Ellenfele az az osztrák válogatott volt, amely eddigi öt Eb-selejtezőjéből négyet megnyert, és nagyon jó esélye mutatkozik arra, hogy a mieinkhez hasonlóan ott lesz a 2021-es, magyar-szlovén rendezésű Európa-bajnokságon.





Fotó: PártAndrás/Sport365



Gera Zoltán szövetségi edző három helyen változtatott az északírek elleni kezdőcsapaton, ezúttal Demjén Patrik védte a kapunkat, valamint bekerült Bolla Bendegúz és Szabó Bence is. A Puskás Aréna önmagában is hangulatossá tette a mérkőzést, de erre még ráerősített a lelátókon helyet foglaló mintegy 12 ezer szurkoló is.

A mérkőzés első helyzete a magyar válogatott előtt adódott, az 5. percben labdát szereztünk az ellenfél kapujának előterében, Szabó Máté éles szögből, 5 méterről próbálkozott meg egy lövéssel, de Helac kapus védett. A 10. percben az osztrákok is kialakították első helyzetüket, Schmidt fejese nem sokkal kerülte el a kapunkat, majd egy vendég lesgólt érvénytelenített a játékvezető. A vendégek labdabirtoklási fölényben játszottak, nagyrészt a magyar térfélen zajlott a játék, a mieink egy-egy labdaszerzést követő gyors ellentámadással próbáltak helyzeteket kialakítani.

A 33. percben egy bal oldali akció végén a hosszú oldalon érkező Bolla Bendegúz lőhetett kapura, de nem volt pontos a próbálkozása. A 35. percben az osztrákok átjátszották a védelmünket, Sandi Lovric került ziccerbe, de Demjén hatalmas bravúrral védeni tudott. A 43. percben egy osztrák kontra végén ismét Demjénnek kellett nagyot mentenie, a helyzetet követő szöglet után viszont már ő sem védhetett, Kevin Danso fejesét nem tudta kiütni, a labda a bal felső sarokban kötött ki, így alakult ki a félidei eredmény.





Fotó:PártAndrás/Sport365



A második játékrészre változtatott a csapat szerkezetén Gera Zoltán, de fordulás után is az osztrákok játéka érvényesült, az 55. percben Demjénnek egy szabadrúgás után kellett nagyot védenie. A 61. percben négy cserelehetőségünket is kihasználtuk, Majnovics Martin, Bíró Bence, Kovácsréti Márk és Schäfer András érkezett a pályára. A 65. percben ismét taktikai változtatás következett, a védő Nagy Zsombor helyére egy középpályás, Palincsár Martin állt. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, jóval többször helyeződött át a játék a vendégek térfelére.

A 78. percben egy osztrák kontrát követően Demjén és a védelem közös erővel mentett. A 82. percben szöglethez jutottunk, a bal oldali badást kifejelték, majd Kovácsréti próbálkozott, de labdája nem talált kaput. Az utolsó percekben még mi végezhettünk el szabadrúgást: Kovácsréti a tizenhatos jobb sarka mellől rálőtte, ám a kapus nagyot védett.

A háromperces ráadásban nem sikerült változtatni az eredményen, 1–0-ra győzött Ausztria.

Borítókép: PártAndrás/Sport365



Forrás: MLSZ