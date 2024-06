Társoldalunk, az NB1.hu a következő területeket vizsgálva igyekezett végére járni a vereségünk okainak, nem megfeledkezve arról a tényről, hogy Svájc sokkalta jobb volt, mint a mieink.



Szóval, a kezdőcsapat összeállítása, és mint ilyen, a csapat taktikájának kiválasztása, valamint az ebből fakadó az első félidei gyatra teljesítmény is górcső alá került, ahogy a második félidő változtatásainak ideig-óráig történő működése is. Az összegzés Marco Rossi kevés, kapitányként „elmeccselt” mérkőzéséről szól, no meg arról, hogy a németek ellen jönnie kell egy jobb mérkőzésnek, ahol talán kevésbé lesz eredménykényszerből fakadó nyomás Szoboszlaiékon!



(Fotó: MTI/Illyés Tibor)