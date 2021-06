Sigér Dávid szerint a magyar labdarúgó-válogatott minimális célja, hogy gólt, gólokat szerezzen a pénteken (ma) rajtoló, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon.

"Gólt, gólokat akarunk lőni, az azért csalódás lenne, ha nem sikerülne. Persze pontot, pontokat is akarunk, de azt nem tudjuk, melyik meccsen jön ki úgy a lépés, hogy erre reális esélyünk legyen" - fogalmazott a Ferencváros középpályása, aki abban reménykedik, lesz ilyen mérkőzés annak ellenére is, hogy olyan nehéz ellenfelek várnak a nemzeti együttesre, mint a címvédő portugál, a világbajnok francia, valamint a német válogatott.



A 30 éves futballista szerint hasznos tapasztalatot jelent számára, hogy tavaly ősszel a Bajnokok Ligájában szerepelt a klubjával, mert ott is olyan riválisokkal találkoztak, amelyek többet birtokolták a labdát.

Sigér a válogatott szemléletét emelte ki a siker zálogaként, nem a tavaly ősszel csapatba kerülő új labdarúgók személyét. Úgy vélte, mindenki egy irányba tart.

"A közönség a 12. játékosunk lesz, olyan plusz energiát adnak a nézők, amivel erősebbé válunk a pályán. A csapategység lehet a kulcs, a végsőkig harcolni és hinni kell abban, hogy nagyot alkothatunk" - beszélt Sigér arról, hogy mi lehet a kulcsa a pontszerzésnek az első, Portugália elleni találkozón.

Az címvédő legjobbját illetően úgy fogalmazott, Cristiano Ronaldo karizmatikus személyiség, akiről ez sugárzik már az öltözőfolyosón is. Nagyszerű sportembernek nevezte, aki mindig győzni akar.



A magyar válogatott keretének legfiatalabb tagja, Schön Szabolcs azt emelte ki, neki már az öröm, hogy először meghívót kapott és rögtön bekerült az Eb-keretbe, főleg, hogy saját bevallása szerint éppen Ronaldo a példaképe.

"Az öt percnek is örültem, mert számomra jelenleg minden pályán töltött perc örömöt és sikert jelent. Persze remélem, hogy az Eb-n még többet kapok, de akkor se leszek szomorú, ha megint csak ennyi jut nekem, mert tudom, hogy ez még nem az én Eb-m" - fogalmazott az FC Dallas 20 éves támadója, aki az írek elleni keddi felkészülési mérkőzés 85. percében debütált a magyar válogatottban.

Mindketten felidézték, hogy öt évvel ezelőtt hol nézték a magyar-portugál Eb-csoportmeccset, amely 3-3-as döntetlennel zárult. Sigér Debrecenben, míg Schön a Margitszigeten. Előbbi hozzátette, nagyszerű érzés, hogy ezúttal azért dolgozhat, hogy ő szerezzen örömet szurkolók tízezreinek, mint az akkori magyar csapat tagjai.



A magyar válogatott jövő kedden a portugálokat fogadja a Puskás Arénában, jövő szombaton pedig ugyanott a világbajnok franciákkal játszik, aztán június 23-án Münchenben, a németek vendégeként zárja a csoportkört.

