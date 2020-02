Az élvonalbeli Zalaegerszeg kétgólos hátrányba került a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, mivel a párharc első, szerdai mérkőzésén 3-1-re kikapott a harmadosztályú Lipót otthonában.

Ezen a meccsen mutatkozott be a ZTE FC kispadján a hétfőn kinevezett vezetőedző, Márton Gábor.



Csapata Barczi Dávid kiállítása miatt az 52. perctől emberhátrányban futballozott, de már akkor is 1-0-s hátrányban volt.



Az MK tizenhatos mezőnyében a nyolc élvonalbeli csapat mellett nyolc alsóbb osztályú gárda szerepel: négy a második, négy a harmadik vonalat képviseli.



Mivel utóbbiak két párosításban is találkoznak, így a nyolc között biztosan állva marad két alacsonyabb osztályú együttes.



A nyolcaddöntőben már két mérkőzésen dől el a továbbjutás, a visszavágókat egy hét múlva rendezik.

Eredmények, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:



Lipót Pékség SE (NB III)-Zalaegerszeg 3-1 (1-0)

Pécsi MFC (NB III)-Paksi FC 1-2 (1-0)

Dorogi FC (NB II)-III. Kerületi TVE (NB III) 4-1 (3-1)



kedden játszották:



Újpest FC-MOL Fehérvár FC 0-0



később:



Mezőkövesd Zsóry FC-Kaposvári Rákóczi FC 18.00

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Puskás Akadémia FC 18.00

MTK Budapest (NB II)-Dunaújváros (NB III) 18.00

Budapest Honvéd-Szombathelyi Haladás (NB II), Illovszky Rudolf Stadion 19.30



Borítókép: Ztefc.hu/ Nagy Gábor/ Kisalföld