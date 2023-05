Boér Gábor vezetőedző szerint a Zalaegerszeg fizikálisan felőrölte a másodosztályú Budafokot a labdarúgó MOL Magyar Kupa 1-0-ra megnyert szerdai döntőjében.

"Azt kaptuk, amire számítottunk, azaz nagyon nehéz mérkőzés volt, hiába van osztálykülönbség a csapatok között. Rástresszeltünk a meccsre, kicsit olyan volt, mintha játékosaink önbizalomhiánnyal futballoztak volna, ugyanakkor bebizonyították, hogy óriási sportemberek" - értékelt a győztes szakember, aki bízott abban, hogy fel tudják őrölni az ellenfelet, mert szerinte látszott a ZTE fizikális fölénye a hosszabbításban.

Az alig tíz napja kinevezett tréner elárulta, azért kezdett három belső védővel, hogy stabilitást adjon a csapatának, illetve a BMTE ne tudjon átmenetekből gólt szerezni, ami az erőssége. A félidőben pedig a vezető találatot szerző Németh Dánielt azért cserélte be, mert úgy érezte, mozgékonyabb csatárra van szüksége elöl a Budafok fáradó védőivel szemben.

"Le a kalappal a Budafok előtt, mert bizony volt szerencsénk is, de tettünk érte, hogy legyen. Örülök, hogy nekünk sikerült feltenni a pontot az i-re. Rendkívül éles volt az ellenfél, Mátyus Jánosról köztudott, hogy jól tudja feltüzelni a csapatát, nekünk pedig nagyon nem volt könnyű azt figyelembe véve, hogy a legtöbben kötelező győzelemként könyvelték el ezt a meccset" - dicsérte az ellenfelet Boér Gábor.

Mátyus János azzal kezdte az értékelését, hogy a kupadöntő örökre szép emlék marad a klub számára még akkor is, ha "most nagyon sajog is ez a seb".

"Küzdelmes találkozó volt. Az első félidőben talán több veszélyes lehetőségünk volt az ellenfelünknél, a másodikban ez kiegyenlítődött, a hosszabbításban pedig a ZTE fölénk nőtt. De csak néhány perc választott el minket attól, hogy eljussunk a 11-esekig és meglepetést okozzunk" - mondta a korábbi válogatott játékos, aki elárulta, mindenképpen el akarták kerülni a hosszabbítást, mert a Zalaegerszeg erőállapotban még az élvonalban is kiemelkedőnek számít.

Mátyus arról is beszélt, hogy egy kupadöntőn nincs tét és nyomás nélküli mérkőzés még akkor sem, ha az egyik fél alacsonyabban kvalifikált, éppen ezért a csapata futballozni és nyerni jött a Puskás Arénába. Megjegyezte, azt nem tartja igazságosnak, hogy NB II-es csapatként nem foglalkoztathatnak légiósokat, míg az élvonalbeli riválisoknál szerepelhetnek ezek a labdarúgók. A ZTE hosszabbításban 2-0-ra múlta felül a Budafokot, így a következő idényben a Konferencia-liga selejtezőjében szerepelhet.

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd