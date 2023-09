Szoboszlai Dominik pályafutásában új fejezet nyílt július elején. A Liverpool élt a kivásárlási záradékkal és 60 millió font ellenében megvásárolta a középpályást.

Hogy ez mennyire volt jó döntés, az nem csak a kommentelőket osztotta meg, hanem a szakértőket is. A The Rest is Football podcastben a 23/24-es szezon előtt Micah Richards Gary Linekernek és Alan Shearernek arról beszélt, hogy aggódik Szoboszlai miatt.

A Manchester City korábbi védője így nyilatkozott: „Szoboszlai jó játékos, csak nem tudom, hogy képes-e megbirkózni a bajnokság tempójával. Úgy gondolom, hogy lassú lesz a tempója.” A futballista azóta két szépségdíjas gólt rúgott, legutóbb a Leicester kapuját vette be a Ligakupában.

Sőt, a hónap játékosának is megválasztották a középpályást, akit egyre többen hasonlítanak Steven Gerrardhoz. Népszerűségét jól jelzi az is, hogy az utóbbi időben az ő mezét adták el a legnagyobb számban.

Borítókép: John Powell/Liverpool FC via Getty Images