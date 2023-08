Szoboszlai Dominik kezdőkét kapott szerepet a Liverpool Darmstadt elleni mérkőzésén.

A találkozó első félidejében 2-1-es angol vezetés alakult ki, a félidő végén pedig Szoboszlai egy kemény szerelést követően sárgát kapott a játékvezetőtől.

A szünet után megdobbantak a magyar szívek, ugyanis egy liverpooli szöglet után Luis Diaz parádés mozdulattal talált be a kapuba. Habár a gól is gyönyörű volt, számunkra sokkal érdekesebb, hogy Szoboszlai Dominik beíveléséből született a találat:

LUIS DIAZ. STOP THAT.



What a finish from the Colombian off the corner from Dominik Szoboszlai. pic.twitter.com/68qSVVy9dB