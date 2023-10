Florian Plettenberg, a Sky Sport Germany mindig jól értesült szakírója számolt be arról, hogy Willi Orban, a magyar válogatott védője hamarosan meghosszabbítja szerződését klubjával.



A felek az egyeztetések végső szakaszában vannak, az új megállapodás 2027-ig szól majd, napok kérdése a hivatalos aláírás.

Orban számára fel sem merült a távozás, a Lipcse csapatkapitányaként semmi más nem lebegett a szeme előtt, csak a hosszabbítás.

A játékos 42 mérkőzésen képviselte a magyar válogatottat, ezalatt védő létére hat gólt is szerzett.

