Az októberben megsérült Gulácsi Péter egyéni, labdás edzésen vett részt kedden - számolt be róla az RB Leipzig Twitter oldala.

A 33 éves kapus térdében október elején szakadt el a keresztszalag, kétszer is műteni kellett. A bejegyzésben megosztott fotón látszik, ahogy a magyar válogatott hálóőre egyéni edzést végez, sérülése óta először

Auf geht's in die Trainingswoche vor #FCBRBL ⚽️



Timo #Werner und Konrad #Laimer sind am Dienstagvormittag nicht mit auf dem Platz, trainieren stattdessen regenerativ in der Akademie. Dani #Olmo ist nach muskulären Problemen wieder dabei und absolviert Teile des Teamtrainings. pic.twitter.com/mZM9WCFEXF