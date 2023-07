Gera Zoltán, aki két csapatban is szerepelt a Premier League-ben - a West Bromwich Albionban és a Fulhamben -, úgy vélekedett, azzal, hogy Kerkez a Bournemouth-hoz szerződött, nagyon jó helyre került.



"Szerintem senki nem kétkedik abban, hogy jelen pillanatban a Premier League a legerősebb bajnokság a világon. Oda szeretnének menni a játékosok játszani és hogy ha ott, abban a csapatban jól játszik, megállja a helyét, kiemelkedik, akkor nyilván lehet följebb is lépni. De azért maradjunk annyiban, hogy egy Premier League-ben, egy Bournemouth-ban játszani nem kis dolog. Hogyha megnézzük, hogy milyen játékosokat igazoltak az elmúlt időszakban, akkor azt látjuk, hogy 25 és 15 millióért vettek játékosokat, ezt más csapatok nem tudják megtenni, akár egy Lazio, akár egy Benfica sem." - nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a szakember.



Gera kiemelte, az az agresszivitás, amivel Kerkez rendelkezik, nagyon ritka a futballban, "egy az egyben szinte nem lehet őt megverni, támadásban is nagyon bátran belép a játékba". Hozzátette, az U21-es válogatott szövetségi edzőjeként azt látta, hogy a védő nagyon gyorsan fejlődött.







Gera szerint Szoboszlai és Kerkez érkezése akár megerősítheti a Wolverhamptont abban, hogy ne adja újra kölcsön Bolla Bendegúzt és kipróbálja, mire képes a Premier League-ben.



Borítókép: Alex Livesey/Getty Images