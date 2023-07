Szalai Attila Szalai Ádám korábbi klubjához, a TSG Hoffenheim együtteséhez igazol, ezt már tényként közölte a német sportsajtó.



A Kicker szerint Szalai hétfőn esik át az orvosi vizsgálaton, azt követően jelentheti be új klubja. A magyar válogatott védő mindenesetre már elköszönt az isztambuli gárdától.



A Hoffenheim 12 millió euróért veszi meg a hátvédet, ami ugyan nem minősül átigazolási rekordnak, de a magyar játékos így is elit társaságba kerül: Munas Dabbur, Diadie Samassekou és Stanley Nsoki is hasonló összegért igazolt a sinsheimiakhoz.



Szalainak mindenesetre éles versenyre kell készülnie, ugyanis végül marad a klubnál a hasonló poszton szereplő francia Stanley Nsoki is.

Atilla Szalai'den Fenerbahçe taraftarına Türkçe veda..



"Büyük Fenerbahçe ailesi, her şey için çok çok teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere, başarılar diliyorum." pic.twitter.com/FbnvS8QiSu — Fener 〽️edya (@fenerrmedya) July 21, 2023

A Marco Rossi kezei alatt alapemberré váló Szalai Attila a Vasasnál kezdte karrierjét, majd fiatalon a Rapid akadémiájára került. Onnan Mezőkövesdre tért haza, majd egy ciprusi időszakot követően igazolta le a Fenerbahce.



Borítókép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images