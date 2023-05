Az új DVTK Stadion történetének egyik legmagasabb nézőszáma várható vasárnap az ETO FC Győr elleni mérkőzésen a labdarúgó NB II-ben.

A klub csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a szurkolók szerdán estig 9000 belépőt vásároltak meg elővételben, ezért újabb szektorokat kellett megnyitniuk és a vendégszektort is áthelyezték.

"Fantasztikus érzés lesz ismét csordultig telt stadionban szurkolni, de az Ultras Diósgyőrrel egyeztetve ismételten arra kérjük a szurkolókat, hogy a villamossín felőli ultraszektorokba csak azok vásároljanak belépőjegyet, akik a szervezett csoportokkal közösen 90 percen keresztül állva szeretnének szurkolni, mindenki más számára a többi szektor áll rendelkezésre" - nyilatkozta Martini Emil, a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda vezetője. "Kérünk mindenkit, a szokottnál is jóval hamarabb érkezzen és legyen kicsit türelmesebb, hiszen sokan lesznek olyanok, akik most először látogatnak ki a DVTK Stadionba, vagy pedig már nagyon régen voltak kint. Ezúton is szeretnénk megkérni mindenkit, hogy a lefújás után maradjon a helyén és ne menjen be a pályára, hiszen az ultrák is a lelátón szeretnék emlékezetessé tenni az estét, a klubbal egyeztetve a hivatalos protokoll és díjátadó után a stadionon kívül a meccs után a kinti színpadon is lesz lehetőségünk együtt ünnepelni a csapattal."

A DVTK már korábban bebiztosította a feljutását az élvonalba, majd a bajnoki címét, de a vasárnapi lesz az utolsó hazai mérkőzése a szezonban, így ekkor kerül sor az ünnepélyes "bajnokavatásra".

A találkozó előtt a stadion mellett felállított színpadon a programok 14 órakor kezdődnek és 16 órakor érnek véget, hogy biztosan mindenki el tudja foglalni a helyét a lelátón, majd a 17 órakor kezdődő meccs után 19.30-tól folytatódik a buli - közölte a DVTK.

