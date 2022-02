A budafokimte.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Csapatunk vasárnap este 0-0-s döntetlent játszott a feljutásért harcoló Vasas ellen a BMTE Stadionban, így megszerezte első pontját z NB II-es tavaszi szezonban. A mérkőzés után vezetőedzőnk, Csizmadia Csaba így értékelt.

"Ezúttal a futballfilozófiámmal ellentétes, védekező taktikával léptünk pályára, támadásban inkább a kontrajátékunkra építettünk. Nagyon szervezettek voltunk hátul, a hozzáállássa és a küzdeniakarása miatt minden játékost maximális dicséretet illet, rendkívül fontos pontot szereztünk, amely remélhetőleg átszakítja a gátakat.

Boldog vagyok, hogy lehoztuk nullára a mérkőzést, természetesen voltak helyzetei a Vasasnak és egy kihagyott büntetője is, de most egy kicsit végre a szerencse is mellénk állt, ez pedig nagyon sokat jelent a következő fordulók szempontjából!"

Forrás és borítókép: budafokimte.hu