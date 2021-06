A vasasfc.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Kuttor Attila személyében új vezetőedzővel és – a hamarosan bejelentésre kerülő – új edzői stábbal vágunk neki a jövő évi másodosztályú küzdelmeknek.

A napokban 51. születésnapját ünneplő tréner pályafutása során profi labdarúgóként 560 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, a kimagasló adattal hazai viszonylatban csúcstartó a legtöbb találkozón pályára lépő mezőnyjátékosok listáján. A tizenkilencszeres válogatott labdarúgó karrierje során védőként – többek között – megfordult a Videoton és az MTK csapatainál, négy alkalommal Magyar Kupát nyert, az 1996/97-es szezonban pedig magyar bajnoki címet ünnepelt.

A UEFA Pro-licences végzettségű szakember korábban évekig dolgozott utánpótlásedzőként, később a Szombathelyi Haladás felnőtt együttesét megbízott vezetőedzőként irányította. Kuttor Attila 2017-től az NB I-es Mezőkövesd Zsóry FC csapatánál vezetőedzőként szerepelt, ahol a 2019/20-as Magyar Kupában ezüstérmet szerzett, az első osztályú bajnokságban pedig negyedik helyen zárt. 2019-ben az nb1.hu internetes oldal szavazásán az év legjobb edzőjének választották Magyarországon.

Nagy Miklós, sportigazgató:

- Elsősorban a futballról alkotott filozófiája, edzői karaktere és az általa vezetett csapatok játékán felfedezhető stílusjegyek alapján esett a választásunk Kuttor Attilára. 1+1 éves szerződést kötöttünk, azzal a céllal, hogy a következő szezonban bátor, szervezett és tudatos futballal kivívjuk a feljutást az élvonalba.

Kuttor Attila, a Vasas FC frissen kinevezett vezetőedzője:

- Nagy Miklós sportigazgatóval már az első beszélgetésekkor kiderült, hogy egyformán gondolkodunk a futballról, a Vasas jelenlegi helyzetéről és arról is, hogy hová szeretnénk eljutni közösen. Az álláspontjaink megegyeztek, így a döntésnél sem kellett hezitálnunk. A Vasas lehetőségei minden tekintetben adottak, így számunkra már csak az a feladat, amit korábbi edzői pályafutásom során is mindig szem előtt tartottam, hogy az adott közösség, amit vezetőedzőként irányítok, folyamatosan fejlődni tudjon. A sikerhez vezető út összetett, sosem lehet kiragadni egyetlen tényezőt. A kulcs inkább maga a fejlődés folyamata, a komplex közös munka, aminek végül az egyik eredménye, ha a klub visszakerül a méltó helyére és fel tud jutni az első osztályba. Bármilyen sportágról, bajnokságról, osztályról beszélünk, megnyerni vagy első kettőben végezni és osztályt lépni nem könnyű feladat, bármilyen háttérrel is rendelkezik egy klub. Fontos, hogy az erényeket vagy éppen a különbségeket elsősorban tudnunk kell realizálni, a célként kezelt feljutást az egy éves munka eredményeként kell kezeljük, számunkra viszont minden esetben kizárólag a következő feladatra kell koncentrálunk és csak a saját csapatunkkal kell foglalkoznunk. Számomra nem az a fontos, hogy kik hogyan igazolnak, milyen játékerőt képviselnek, kik szeretnének feljutni, az esélylatolgatások sosem visznek előre. Sokkal inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy mindenben a folyamatos fejlődést tűzzük ki magunk elé, kezdve onnan, hogy az edzéseken fokozatosan egyre jobban teljesítsünk, hiszen ha egy éven keresztül így dolgozunk, csak akkor tudjuk majd elérni a célunkat. A klubnál mindenkinek magáénak kell éreznie ezt a küldetést, mindezért közösen kell küzdenünk. A siker sosem egy-egy ember teljesítménye, hanem óriási csapatmunka, ebbe a csapatmunkába szeretném beletenni most az én részemet. A klub magyar játékosokkal felálló csapata, a rutinos és tapasztalt labdarúgókból álló gerinc mellett – a kiemelt akadémiák között nagyszerűen szereplő háttérakadémiánknak köszönhetően – hosszú távon fiatalokra épülő filozófia nagyon közel áll hozzám. A pályafutásom során kizárólag Magyarországon játszottam, tulajdonképpen az egész karrieremet magyar közegben éltem le, a felnőtt vonal előtt hét évet dolgoztam utánpótlásban, ezért ha számomra igazán testhez álló egy feladat, akkor az a Vasas jelene, főleg olyan tulajdonosi háttérrel, akik mindezt lehetővé teszik. Ha lehet így fogalmazni, ennél jobbat egy edző nem is kívánhatna. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy Nagy Miklós sportigazgató alkalmasnak talált erre a feladatra és mellettem döntött. Minden Vasas-érzelmű szurkolót szeretnék üdvözölni, nagyon nagy reményekkel vágok ebbe a munkába, számomra igazi születésnapi ajándék ez a lehetőség, igyekszem meghálálni a bizalmat.

Forrás: vasasfc.hu

Borítókép: vasasfc.hu