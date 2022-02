A Budafoki MTE írását változtatás nélkül közöljük.

A Merkantil Bank Liga 24. fordulójában Dorogra látogattunk, ahol Varga Donát és Fótyik Dominik második félidőben esett góljának köszönhetően 2-0-ra nyertünk és nagyon fontos három pontot szereztünk.

Csizmadia Csaba nem változtatott a kezdőcsapaton, ugyanazt a tizenegy játékost nevezte, akik a Vasas ellen is kifutottak a pályára egy héttel korábban: Oroszi I. - Margitics A., Horgosi D., Vaszicsku G., Kotula M. - Beke P., Filkor A., Nándori B., Farkas B. - Szabó L.

A találkozó elején ismerkedtek egymással a csapatok, komolyabb helyzet egyik kapu előtt sem adódott. A 15. percben egy párharc során Nándori Botond összefejelt az egyik hazai játékossal, hosszú percekig ápolták és sajnos nem is tudta folytatni a játékot, Soltész István váltotta.

A félidő második felében a dorogiak átvették az irányítást, de szerencsére pontatlanok voltak a támadóharmadban, így gól nélküli döntetlennel zárult az első játékrész. Helyzetünket nehezítette, hogy a félidő végén Vaszicsku Gergő is meghúzódott, így csapatkapitányunkat is elveszítettük. Kulcsár Kornél váltotta, de a szünetben Kovács Dávid is beállt, a támadójátékunk pedig egyértelműen feljavult a második 45 percre.

Kulcsár, majd Szabó Levente előtt is adódott egy-egy nagy lehetőség, ám mindkét játékosunk fölé lőtt. A 60. percben egy kontra végén Szedlár Zoltán közeli lövését védte bravúrral Oroszi István, közben Farkas Bálintot Varga Donát váltotta nálunk.

Ez pedig kulcsfontosságú csere volt, a hazaiak kapusa, Mursits Roland és egy védő ugyanis a 74. percben nem értette meg egymást, a télen a Vasastól kölcsönvett szélsőnk pedig szemfülesen elhalászta előlük a labdát, majd begyalogolt az üres kapuba, megszerezve ezzel a vezetést!

A találat érezhetően megnyugtatott minket, a hazaiak pedig idegessé váltak, mi birtokoltuk többet a labdát, a 85. percben pedig lezártuk a lényegi kérdéseket: egy bal szélről érkező szabadrúgást követően Fótyik Dominik elé került a labda, védőnk pedig 10 méterről, kapásból a hálóba lőtt!

Magabiztos győzelmünkkel elmozdultunk az utolsó helyről, a következő fordulóban pedig február 27-én 17.00 órától a Siófok ellen zárkózhatunk még inkább a középmezőnyre.

Merkantil Bank Liga, 24. forduló

Dorogi FC -Budafoki MTE 0-2

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 500 néző, vezette: Gaál Ákos

DOROGI FC: Mursits – Kárász (Nyíri, a szünetben), Dlusztus, Izing, Papp M. – Tóth B. – Girsik (Rácz F., 63.), Szerencsi, Hajdú, Szedlár – Szabó Lukas (Vígh Á., 63.). Vezetőedző: Fenyvesi László

BUDAFOKI MTE: Oroszi – Margitics, Fótyik, Vaszicsku (Kulcsár, 43.), Horgosi, Kotula – Beke (Kovács D., a szünetben), Filkor, Nándori (Soltész, 21.), Farkas B. (Varga D., 69.) – Szabó Levente. Vezetőedző: Csizmadia Csaba

Gólszerző: Varga D. (71.), Fótyik (85.)

Borítókép és forrás: Budafokimte.hu