A Budafoki MTE vasárnap hazai pályán fogadta a Siófok csapatát a magyar labdarúgó bajnokság másodosztályú összecsapásán.

A mérkőzés beszámolóját a Budafoki MTE honlapjáról változatlanul közöljük.



"Igazságos döntetlen született" - kezdte értékelését Csizmadia Csaba a Siófok elleni gól nélküli döntetlent követően. Vezetőedzőnk úgy látta, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek és a játék képe alapján az eredmény reálisnak mondható.

"Az első félidőben önmagunkhoz képest gyengébb teljesítményt nyújtottunk, fásultabbak voltunk. Hogy miért? Megpróbáljuk megfejteni az okát, de az biztos, hogy ezekben a hetekben sorozatban jönnek a mérkőzések, vasárnap-szerda ritmusban játszunk. Ráadásul ezúttal korábbi időpontban kezdtünk. Minden pontot meg kell becsülni, mi is így teszünk ezzel, amit a Siófok ellen szereztünk, mert jó erőkből álló csapat volt a riválisunk" - fogalmazott vezetőedzőnk.

Az utolsó tíz percben sikerült a korábbinál nagyobb nyomást helyeznünk a Balaton-partiakra, de a nüanszok ebben az időszakban is hiányoztak a befejezéseknél.

"Valóban nyomtunk és voltak lehetőségeink a hajrában, ám sajnos nem tudtunk gólt szerezni. Ez egy tipikus x-es meccs volt és most ennyi volt bennünk, de nincs szomorkodás, megyünk tovább és gyűjtjük a pontokat" - tette hozzá Csizmadia Csaba, akinek nincs könnyű dolga a kezdőcsapat összeállításánál, hiszen továbbra is sokan bajlódnak különféle sérülésekkel.

Szerdán pedig újabb fontos feladat vár a mieinkre a Magyar Kupában, ahol a Szombathelyi Haladás vendégei leszünk a legjobb 16 közé kerülésért rendezett találkozón. A vasiakkal november elején a Merkantil Bank Ligában is találkoztunk, akkor Horváth Roland góljával 1-0-ra nyertünk egy meglehetősen küzdelmes kilencven perc során.

"Sok hiányzónk van, ez tény, de nincs értelme panaszkodni, az nem változtat a helyzeten" - mondta vezetőedzőnk. "Meg fogjuk oldani a pótlásukat. A Haladás a játékosállományát tekintve nem rossz együttes, a bajnokságban alaposan megszenvedtünk a győzelemért és a Magyar Kupában is kemény mérkőzésre számítok, de tovább akarunk jutni. Ahogy már korábban mondtam, nálam mindig a legjobbak játszanak, nem súlyozunk a meccsek között, ugyanúgy készülünk a szombathelyiek ellen most is, mint a bajnokit megelőzően."

Csizmadia Csaba nem aggódik amiatt, hogy játékosai nem fogják bírni az őszi szezon hajráját.

"Feszített tempó a mostani, de a srácokat felkészítettük erre, nem látok problémát" - fogalmazott vezetőedzőnk. "Magamból kiindulva, amikor játékos voltam, én is szerettem, ha folyamatosan jöttek a mérkőzések, ez a legjobb időszak, élvezni kell, még ha olykor fárasztó is."

Forrás: budafokimte.hu