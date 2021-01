A címvédő és listavezető Ferencváros simán, 3-0-ra nyert a Budafok otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésén. Szerhij Rebrov bajnokcsapata ezzel tíz pontra növelte előnyét a második MOL Fehérvár FC-vel szemben.

A Budafok legutóbb három hónapja, október 25-én győzött a bajnokságban, azóta tíz meccsen mindössze három döntetlenre futotta az erejéből.

OTP Bank Liga, az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzések:

Budafoki MTE-Ferencvárosi TC 0-3 (0-1)

Budafok, zárt kapus, v.: Iványi

gólszerzők: Uzuni (25., 11-esből), Csontos (58.), Haratin (67., 11-esből)

sárga lap: Filkor (38.), Zeke (67.), illetve Haratin (30.), Sigér (36.)

Budafoki MTE:



Póser - Huszti A., Oláh, Romic, Zeke - Filkor (Ihrig-Farkas, 75.), Csonka - Skribek (Takács, 63.), Lőrinczy (Kulcsár, 63.), Szabó M. (Micsinai, 75.) - Zsóri (Kovács D., 82.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Lovrencsics, Dvali (Csontos, 37.), Blazic, Heister (Wingo, 82.) - Sigor, Haratin - Nguen (Vécsei, 82.), Isael, Uzuni (Skvarka, 71.) - Boli (Zubkov, 71.)

Nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a Ferencváros, az első negyedórában több helyzetet is kidolgozott, de a gól elmaradt. Nem kellett sokat várni így sem a zöld-fehérek vezetésére, Uzuni a saját maga által kiharcolt büntetőt értékesítette. Néhány pillanattal később a felsőléc mentette meg a hazaiakat, akik nem jelentettek veszélyt Dibusz kapujára.



A Ferencváros nem sokkal a fordulást követően megduplázta előnyét, a sérült Dvali helyére az első félidőben érkező 18 éves Csontos talált be egy pontrúgást követően. A 67. percben megpecsételődött a budafokiak sorsa, miután egy kezezést követőn másodszor is büntetőhöz jutott a címvédő, ezúttal pedig Haratin volt az ítélet végrehajtója.



A hajrában nem változott az eredmény, a Ferencváros könnyed játékkal diadalmaskodott.

Borítókép: fradi.hu