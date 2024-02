A Paks hazai pályán 1-0-ra nyert a Kecskemét ellen vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójában, ezzel visszaelőzte a Ferencvárost és ismét a tabella élére állt.

Mindkét csapat két bajnoki győzelemmel kezdte az évet, ez a sorozat most a Paks esetében folytatódott, amely hazai pályán még nem kapott ki az idény során: egy döntetlen mellett kilenc alkalommal begyűjtötte a három pontot.



OTP Bank Liga, 20. forduló:

Paksi FC-Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

--------------------------------

Paks, 2310 néző, v.: Rúsz

gólszerző: Windecker (64.)

sárga lap: Windecker (39.), Szélpál (44.), illetve Szűcs (20.), Katona L. (34.), Vágó (39.), Horváth Kr. (48.), Varga B. (a lefújás után)

Paksi FC:

---------

Szappanos - Szélpál (Osváth, 57.), Kinyik, Lenzsér - Kovács K. (Balogh B., a szünetben), Papp, Windecker, Vas, Hahn (Horváth Ke., 87.) - Haraszti (Szabó B., 56.), Könyves (Böde, a szünetben)

Kecskeméti TE:

--------------

Varga B. - Iyinbor, Belényesi, Katona L. (Szabó A., a szünetben) - Szűcs (Májer, a szünetben), Vágó, Meszhi (Banó-Szabó, 63.), Leoni (Pálinkás, 77.) - Horváth Kr., Zsótér, Szendrei (Lukács, 63.)

Mezőnyjáték folyt a pályán az első félidő jelentős részében, kevés helyzet alakult ki. A játékrész hajrájához közeledve vezetést szerezhetett volna a Paks, amely jobb oldali beívelés után Szélpál lerántásáért büntetőhöz jutott. Katona sárga lapot kapott a megmozdulásáért, pedig úgy tűnt, a paksi védő könnyen esett el, a VAR-vizsgálat után azonban érvényben maradt az eredeti játékvezetői ítélet. Csakhogy aztán Haraszti túlságosan helyezni akarta a labdát és a jobb alsó sarok mellé lőtt. Az utolsó percekben felforrósodott a hangulat, egymást követték a szabálytalanságok, dulakodások, többször előkerült a sárga lap. A ráadásban Lenzsért ápolták, mert Horváth hátracsapása miatt eleredt az orra vére.

Nagy kecskeméti helyzetekkel indult a második félidő, de Szappanos bravúrokkal őrizte meg a hazai kaput a góltól. A szünetben mindkét oldalon volt két csere, az első percekben tapasztaltak alapján azonban Bognár György, a Paks vezetőedzője gyorsan még két helyen változtatott. A hazai együttes felpörgette a tempót, nyomást gyakorolt a Kecskemétre, erre reagálva pedig Szabó István is cserélt még kettőt. Ezzel együtt a Paks Windecker fejesével megszerezte a vezetést. Nem sokkal később akár növelhette is volna az előnyét, de aztán a Kecskemét előtt is adódott újabb lehetőség. A vendégcsapat helyzetkihasználása nem volt jó, ezért maradt pont nélkül.

Fotó: Kecskeméti TE / Facebook