Nyílt levelet tettek közzé az diósgyőri ultrák, amely a DVTK régi és új tulajdonosához címeztek.

Mint arról korábban beszámoltunk, aláírásra került a BORSODI SPORT Holding Kft. és az Arago Befektetési Holding Zrt. által a klub többségi üzletrészét tulajdonló Borsodsport Invest Kft. 100 százalékának megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés.

A szurkolók célja a nyílt levéllel nem más, mint hogy valódi változást érjenek el:

"Zajlanak az események Diósgyőrben!



Elköszönt Leisztinger Tamás tulajdonos, akinek úgy érezzük, hogy az akkori szerepvállalása nélkül ma talán nem is beszélhetnék már diósgyőri labdarúgásról, egyáltalán a DVTK létezéséről. Mende-mondák járnak, hogy miért is vállalta el ezt a szerepkört több, mint 10 éve, de mindegy is, a biztos megszűnéstől mentette meg szeretett klubunkat.



Ezért köszönet jár neki!



Bár nem volt jó gazdája a DVTK-nak, de úgy érezzük, hogy nem rajta múlt az, hogy nem sikeres évtizedet zárt a Diósgyőr, hanem azokon, akik a pénzét nem jól használták föl.



Szerdán a klub hivatalos honlapja, megint csak ködösen, bejelentette, hogy megtörtént a tulajdonosváltás. Egy pár napja alakított cég vette meg a DVTK-t, aki majd reményeink szerint sikeressé teszi a piros-fehér címerünket. Még jó, hogy kiderült, hogy ki is áll az üzlet hátterében, mert ismét autókba akartunk pattanni, s az irányt a klubház felé venni.



Mi mindenkit, aki ezért a klubért tenni akar, így, vagy úgy, azt szívesen látjuk, fogadjuk be!



Isten hozta Önöket Diósgyőrben, Szíjj László tulajdonos és Dr. Magyar Mátyás ügyvezető urak!



Gondolom tudják, hogy a DVTK név kötelez! Kötelez arra, hogy a Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, a régióban, az országban, a világban élő Diósgyőr Szurkolóknak örömöt okozzanak, azáltal, hogy ezt a számunkra oly fontos címer mögött lévő sportegyesületet sikerre vezetik!



Az értelmező kéziszótár szerint a szurkolótábor, az a csoport, közösség, amely szeret nézni egy bizonyos sportcsapatot, és gyakran kijár annak mérkőzéseire, illetve ahol kedvenc időtöltése közben hangos kiabálásokkal, tapssal és egyéb elemekkel buzdítja a pályán lévő játékosokat.



Tisztelt illetékesek a DVTK-nál!



Mi is csak ennyit szeretnénk! De nekünk Diósgyőr Szurkolóknak, az Aranycsapat eredményein kívül sajnos több siker nem nagyon jutott 110 év alatt, mindinkább a kritika azok felé, akik csak kihasználták, meglopták, tönkretették az elmúlt évtizedekben ezt a klubot.



Ennek véget kell vetniük!



S, ha igazán komolyan gondolják a DVTK felemelkedését, akkor követeljük, hogy legyen teljes megtisztulás a klubnál!



Sántha Gergely nem okozhat további kárt a Diósgyőrnek! Nem az ő és nem Szabó Tamás, -ismét csak Beruházási igazgató, de inkább háttérember-, nevéhez fűződnek azok a fejlesztések, amelyek infrastrukturális szinten megvalósultak Diósgyőrben! Az ő nevükhöz és Benczés Miklós nevéhez fűződik inkább az, hogy az elmúlt 5 esztendőben a labdarúgók az utolsó fordulókban maradnak bent az élvonalban, vagy hogy jelenleg ugyanez a csapat az utolsó az NB I-ben.



Az ő nevükhöz fűződik, hogy a női kosárlabdacsapat a bajnoki döntők, MK győzelmek helyett ma a tabella középmezőnyéhez tartozik inkább, vagy hogy a fiatal röplabdacsapatunkat kitették annak, csakhogy pénzt csinálhassanak ebből is, hogy pofozógépek legyenek a bajnokságban, de a DVTK Jegesmedvék is a szlovák liga 10. helyén áll. Az ő nevükhöz fűződik, hogy már tavaly, vagy tavalyelőtt bajnoki címet ünnepelhetett volna a női focicsapat, de inkább gáncsoskodtak.



Minden elismerésünk egyéni sportolóinké, de valaki kérdezze meg már Tőlük is, hogy mit profitáltak, milyen eredményekhez segítették hozzá őket a DVTK vezetői!



Ennyi a válaszunk az immáron, a DVTK elnökeként nyilatkozó Sántha úr önfényező szavaira, no és akkor álljon itt még Benczés Miklós sportigazgató 2020. december 29-i nyilatkozata, amit a Miskolc Televíziónak adott, idézzük: " Ezt a kudarcot(!) is együtt értük el…..nem tudtunk sok mindent felmutatni ebben a 10 évben.”



Ehhez nincs mit hozzátenni! Ebből még Világi Péter kommunikációs és marketing igazgató sem tud pozitív hírt kreálni, pedig nagyon ért az eredménytelenség jó becsomagolásához.



Azok a vezetők, akik heti két-három napot a klubházban, mint egy burokban élve töltenek el, azt hiszik, hogy itt minden rendben van, és nem hallják meg a DVTK legnagyobb értékének, a Diósgyőri Szurkolóknak a hangját, azok nem maradhatnak tovább ennél a klubnál!



Tisztelt Tulajdonos és Ügyvezető Urak!



Nem tudjuk, hogy milyen szándékkal maradhatnak a székükben a DVTK korábbi tulajdonosának bizalmi emberei, azonban úgy véljük, hogy a Diósgyőr jövőbeni sikerét, csak és kizárólag a teljes megtisztulás, a klub első embereinek és a Szurkolók közötti tiszta lappal indulás teremtheti meg!



Azt kívánjuk, hogy közösen sok sikerben legyen részünk a pályán és a lelátókon egyaránt! Tanuljanak meg velünk együtt lélegezni, mert nekünk ez a klub az életünk!



Hajrá Diósgyőr!

Ultras Diósgyőr"

Borítókép: Facebook/DVTK