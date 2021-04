Rövid távon is sikeres szeretne lenni a MOL Fehérvár FC új vezetőedzője, Szabics Imre, aki szerint reálisan nyártól lehet olyan ütőképes csapatuk, amely konkurense lesz a Ferencvárosnak és három éven belül legalább egyszer megnyeri a bajnokságot.

Szabics Imre, valamint pályaedzői, Juhász Roland és Torghelle Sándor közös pénteki bemutatkozó sajtótájékoztatóját az M4 Sport élőben közvetítette.



Szabics Imre azt mondta, nyárig is szeretnének minél sikeresebbek lenni, jelenleg a bajnoki ezüst és a kupagyőzelem lebeg a szemük előtt, hiszen a klub jelenlegi játékosainak köszönhetően versenyben vannak még.

Hozzátette, ez az időszak az ismerkedésé lesz, teljes képet szeretnének kapni a játékosokról, akik felé maximális a bizalom. Az már most látható, hogy nem motiválatlan a társaság - tette hozzá.



A tréner a hármójuk közötti munkamegosztásról közölte: még nem alakult ki teljesen, de várhatóan Torghelle felel majd a támadójátékért, Juhász a védekezésért, ő pedig összefogja az egészet, mint ahogy övé a végső döntés minden kérdésben, de ki fogja kérni segítői véleményét is.



Szabics Imre kijelentette, hogy jól szeretne dolgozni, minél tovább élvezni a vezetőség bizalmát, mert az azt mutatná, sikeresek tudtak lenni közép- és hosszútávon is. Hangsúlyozta, voltak megkeresései korábban, azonban a Fehérvár erejét mutatja, hogy haza tudták hozni "az európai futball csúcsáról", ami mindenképpen a magyar futball fejlődését bizonyítja.



A vezetőedző elmondta, hogy a sok válogatott játékos miatt mindössze egyetlen napjuk lesz felkészülni a vasárnapi, Kisvárda elleni meccsre, de ettől függetlenül nyerni akarnak.

Jelezte, hogy olyan csapatot szeretnének hosszú távon, amely a mérkőzések minden fázisában tudja, mi a teendője.



Juhász Roland kiemelte: szeretné a hosszú pályafutása alatt szerzett sok tapasztalatot hasznosítani edzőként, de nyitott az új dolgokra és a folyamatos fejlődésre. Mint mondta, vannak olyan edzők, akiknek nem mondhat valaki nemet, ez Szabics esetében is így volt. Az edző nem zárta ki, hogy egyszer sportvezetőként is kipróbálja magát, de előbb a pálya után a kispadon akar tapasztalatokat gyűjteni.



Torghelle Sándor egyértelmű feladatának nevezte a vezetőedző segítését minden tudásával. Úgy vélte, az elmúlt időszakban kellően megismerték a játékoskeretet, tudják mire képesek a játékosok és szeretnének minél több meccset megnyerni a bajnokságban és a kupában.



Jelezte, hogy fegyelmezettséget, keménységet és határozottságot várnak a csapattól, mert ezek kellenek szerinte a sikerekhez.



Szabics Imre április 1. óta a bajnokságban harmadik helyen álló MOL Fehérvár FC vezetőedzője, szerződése 2024. június 30-áig szól.



Az egykori csatár profiként a Ferencváros együttesében mutatkozott be 17 esztendősen, majd az osztrák Sturm Graz-cal szerepelt a Bajnokok Ligájában és az UEFA-kupában. Németországban játszott a VfB Stuttgart, a Köln, a Mainz és az Augsburg csapatában, majd pályafutása utolsó négy idényét ismét a Sturm Grazban töltötte. A magyar válogatottban 36 mérkőzésen 13-szor talált az ellenfelek hálójába.



Visszavonulása után, 2017 végéig a Sturm játékos-megfigyelőjeként dolgozott, közben 2014-15-ben a magyar válogatott stábjának tagja volt. Később a Sturm Graznál, majd az osztrák válogatottnál volt másodedző.



Egyik segítője a magyar válogatottban 95 alkalommal pályára lépő Juhász Roland, aki 2013 óta a székesfehérvári klub játékosa, pályafutása utolsó NB I-es meccsét a tavalyi szezon végén az FTC ellen játszotta, amelyen ő szerezte a győztes gólt. A piros-kékekkel kétszeres bajnok, kupagyőztes, valamint 2018-ban Európa Liga-csoportkörben szerepelt.



A másik pályaedzője Torghelle Sándor, aki 42-szeres magyar válogatott, Fehérváron 2012-13-ban szerepelt, tagja volt a 2012-ben Európa Liga-csoportkörös Videotonnak.

Borítókép: molfehervarfc.hu