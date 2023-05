Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy a 34. magyar bajnoki cím vasárnap esti, MVM Dome-ban rendezett ünnepségének mottója miért volt "több mint 34".



"Azért több mint 34, mert nagyon régen volt olyan, hogy egymás után öt bajnoki címet nyerjen a Ferencváros, 110 éve utoljára. Olyan meg még soha nem volt, hogy hatot nyerjünk egymás után, úgyhogy most ez a cél" - nyilatkozott Orosz Pál.

A vezérigazgató a csapat szezonjáról elmondta, hogy nagyon erős volt az együttes őszi teljesítménye, a tavaszi viszont gyengébben sikerült, aminek egyik oka szerinte a gárdát egy időben sújtó, "párját ritkító sérüléshullám". Ugyanakkor megjegyezte, nagycsapatokkal is előfordult már, hogy kicsit kiengedtek, amikor a bajnoki diadal már biztos volt. Dicsérte az újoncként ezüstérmes Kecskemétet, mely szerinte remek teljesítményt nyújtott és nagyon kemény ellenfélnek bizonyult.

Orosz Pál elárulta, hogy a felkészülést nagyjából két hét múlva megkezdi a csapat, így nagyon hosszú pihenőjük nem lesz a játékosoknak. Elárulta, hogy lesznek erősítések a csapatnál, sőt, már vannak olyan futballisták, akikkel szerződést is kötöttek, de a megállapodások bejelentésének "meglesz egy kommunikációs rendje a klub hivatalos médiafelületein".

A Ferencvárosban az utóbbi időben több magyar fiatal is lehetőséget kapott - köztük a rendkívül eredményesen szereplő Lisztes Krisztián -, és Orosz Pál szerint fontos, hogy fiatal hazai futballistákat építsenek be az együttesbe. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a klubnak nagyon komoly célkitűzései vannak, egyértelműen a Bajnokok Ligája csoportkörébe szeretnének jutni, ehhez pedig olyan labdarúgókra van szükségük, akik ebben segítik majd az együttest, "ha magyarok, magyarok, ha külföldiek, akkor külföldiek".

"Az idei évben Európa-liga csoportkört játszottunk és az Európa-liga legjobb 16 csapata között voltunk. Ha azt mondanám, hogy megint az Európa-liga csoportkörébe szeretnénk bekerülni, akkor az nem lenne a Ferencvároshoz méltó gondolkodás. Úgy kell gondolkodnunk, hogy egyet lépjünk előre. Az előrelépés az lenne, ha bekerülnénk a BL-csoportkörbe" - mondta Orosz Pál, hozzátéve, hogy persze "nem lenne tragédia", ha esetleg újra az El főtábláján szerepelnének.

Fotó: Robert Szaniszlo/NurPhoto via Getty Images