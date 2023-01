Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia válogatott labdarúgója úgy készül, hogy felcsúti csapata a bajnokság tavaszi idényében még a tabellát fölényesen vezető Ferencvárossal is felveszi a versenyt.

A hátvéd csütörtökön a közmédiának kifejtette: nagyon jól sikerült a téli edzőtáboruk, ahol erős ellenfelekkel vívtak felkészülési meccseket. A felcsúti együttes téli érkezőiről elmondta: a svéd Jonathan Levinek már sikerült beilleszkednie, és erősítésnek érzi a csatárt, miként reméli, a közös munkába csupán a héten becsatlakozott horvát Karlo Bartolec is az lesz hamarosan.

"Nagyon sűrű lesz a februárunk, a bajnokság mellett még a Magyar Kupában is játszunk. Előbbiben a dobogóért küzdünk, remélem, meg tudjuk előzni az előttünk álló két csapatot, mert a Ferencváros azért elég messze van. Természetesen azért is küzdünk, hogy akár őket is utolérjük" - utalt Nagy Zsolt a felcsútiakkal azonos pontszámmal álló, de több győzelmének köszönhetően együttesét megelőző harmadik Kisvárdára, valamint az egypontos előnnyel második Kecskemétre. A címvédő és éllovas Ferencváros úgy szerzett 12 ponttal többet a Puskás Akadémiánál, hogy közvetlen üldözőihez képest egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A PAFC vasárnap a Mezőkövesd vendégeként kezdi meg a tavaszi szezont, mint Nagy Zsolt kiemelte: riválisukhoz sok új játékos érkezett a télen, ezért úgy gondolja, az ellenfél összeszokatlansága az ő előnyükre szolgálhat. Már csak azért is, mert idegenbeli mumusuk ellen a három pont megszerzésére törekednek.

A felcsúti gárda a Young Boys, a Jablonec és a Karlsruhe együttesével mérkőzött meg Spanyolországban - előbbi kettőtől kikapott, utóbbit legyőzte -, Hornyák Zsolt vezetőedző szerint ezek a találkozók ideális erőfelmérőnek bizonyultak azt követően, hogy kiváló minőségű pályákon, jó időjárási körülmények között tudták elvégezni a tervezett edzésmunkát.

Az olyan meccseken, amelyeken a bajnokság őszi szakaszában döntetlent értek el, szeretnék megnyerni, illetve ezeken a korábbiaknál több gólt szerezni.

"És persze felzárkózni a Fradi mögé, lehetőség szerint minél közelebb, dobogón végezni, ha lehetséges. Ez szerepel az álmainkban és a terveink között" - nyilatkozta csapatával szemben támasztott tavaszi elvárásairól, valamint az együttes céljáról.

Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images