A klub szerdán, a honlapján jelentette be a játékos leigazolását, emlékeztetve arra, hogy a 29 éves, kotori születésű futballistának nem ismeretlen Magyarország, hiszen 2016-2017-ben az MTK Budapest tagja volt. Azóta francia együttesekben játszott, előbb a Lorient-ban, majd a jelenleg első osztályú Angers-ben.

Petkovic a válogatottban - 2019. szeptember 5-én - a magyarok ellen is pályára lépett, azt a mérkőzést 2-1-re a házigazda montenegróiak nyerték.

"Amikor az MTK-ban játszottam, a Kisvárda még NB II-es volt, úgyhogy személyes élményem nincs az új csapatomról, de válogatottbeli csapattársamtól, Driton Camajtól sokat hallottam róla - mondta a szerződés aláírása után Danijel Petkovic. - Tőle tudom, hogy a klub sokat fejlődött az elmúlt években, arról pedig a megérkezésem után személyesen is meggyőződhettem, hogy jók a lehetőségek. A csapat tavaly kijutott a nemzetközi porondra, most is ez a célja."

A kapus hozzátette: az utóbbi hónapokban nem volt játékban, de ez a mostani remek lehetőség a számára, hogy újra felépítse magát.

"Szeretnék első számú kapussá válni Kisvárdán, ha ez megtörténik, akkor jöhet szóba, hogy újra visszanyerjem a helyem a montenegrói válogatottban" - tette hozzá a 194 centiméter magas hálóőr.

