A vasárnap este lejátszott Ferencváros-Diósgyőr mérkőzés után a zöld-fehérek vezetőedzője Szerhij Rebrov boldogan értékelt a lefújás után.



"Nehéz mérkőzés volt a mai, úgy gondolom, hogy a DVTK megérdemelten áll a negyedik helyen. Örülök, hogy a második félidőben sikerült háromszor is betalálnunk, hiszen az első félidőben is sok helyzetet tudtunk kialakítani. Ilyesmire számítottam a Diósgyőrtől, nagyon jó csapat, abszolút értik a játék struktúráját, az első félidőben több veszélyes helyzetet dolgoztak ki ellenünk - kezdte Sergei Rebrov, aki a harmadik gólunkat szerző védőt, Botka Endrét és Somáliát is megdicsérte. - Örülök, hogy Endre gólt lőtt és főleg annak, hogy sikerült kapott gól nélkül lehoznunk ezt a meccset. Endre fontos szerepet játszott a védekezésben is, jól teljesített, de nem csak őt lehet kiemelni, Somália középen úgy küzdött, mint egy szörny. Most hazamegyünk és 100 százalékban a paksi meccsre készülünk"

Sergei Rebrovtól megkérdezték, hogy korábbi csatárként ellátja-e tanácsokkal támadónkat, Franck Bolit.

"Úgy gondolom, hogy edzőként nemcsak a csatárokhoz kell szólnom az öltözőben, hanem az egész csapathoz. Örülök, hogy ennyi helyzetet dolgozunk ki. Lehet vita kérdése, hogy a lehetőségeinkből mennyit értékesítünk, de szerintem azért tartunk ott, ahol, mert rendezett a játékunk. Megérdemelten vezetjük a bajnokságot. Nagyon büszke vagyok az egész csapatra, azokra, akik kezdtek és azokra is, akik frissen álltak be a padról. Mindenki 100 százalékot nyújtott. Hosszú idő után a vasárnapi volt az első meccsünk szurkolók előtt, ami nagyon fontos, remélem, nekik is sikerült örömet szereznünk."



A Ferencváros együttese a következő fordulóban a Paks ellen lép pályára idegenben.



Borítókép: fradi.hu

Forrás: fradi.hu