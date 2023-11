"Nagyon jó érzés visszatérni, hiszen bár rövid időt töltöttem itt, de nagyon szép eredményeket értünk el, rengeteget kaptam az itteni emberektől, a szurkolóktól és a csapattól is. Bízom benne, hogy most is hasonlóképpen alakul az előttünk álló időszak és rengeteg közös sikert ünnepelhetünk együtt" - nyilatkozta a ZTE FC honlapján a tréner.



Márton 2020-ban fél évet töltött Zalaegerszegen és bennmaradáshoz segítette a csapatot, majd sorrendben a Fehérvár FC, az MTK Budapest, illetve a Kozármisleny edzője volt.



"Úgy gondolom, az elvárások egyértelműek, hiszen a fő cél az, hogy a ZTE FC bennmaradjon az NB I-ben" - szögezte le Márton.



A zalaiak 13 forduló után az élvonal tabellájának tizedik helyén állnak, ezért az eddigi vezetőedző, Boér Gábor az MTK Budapest elleni pénteki 2-0-s vereség után vasárnap lemondott posztjáról.

Borítókép: ztefc.hu