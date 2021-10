A Mezőkövesd 1-0-ra legyőzte vasárnap a vendég Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának zárómérkőzésén, így Supka Attila vezetőedző győzelemmel debütált új csapata kispadján.

A hazai csapat ezt megelőzően hat bajnoki összecsapáson maradt nyeretlen, emiatt menesztették Pintér Attila vezetőedzőt. Helyére a múlt hét közepén Supka Attilát nevezték ki.

OTP Bank Liga, 9. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 1-0 (0-0)

Többet támadott ellenfelénél az első félidőben a Mezőkövesd, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani, de az ellentámadásokra építő Debrecen sem veszélyeztette a hazai kaput. Kevés jól felépített akció futott végig a pályán, mivel mindkét oldalon sok volt a technikai hiba. Az első félóra végén viszont közel állt a gólszerzéshez a hazai csapat - egy támadáson belül többször is -, majd a játékrész hajrájában is aktívabb maradt köszönhetően annak, hogy a középpályán fölényben játszott, mégsem nem járt eredménnyel.

A második félidőben még nagyobb lett a mezőkövesdi mezőnyfölény, ennek eredményeként több gólszerzési esély is adódott a hazaiak előtt. Ahogy haladt előre a mérkőzés, egyre több időt töltött a vendégek kapuja előtt a Mezőkövesd, de a legnagyobb helyzetei is kimaradtak. Hiába cserélt kétszer is két játékost Supka Attila, ennek egy ideig nem lett meg az eredménye. Végül az egyik cserejátékos, Drazic döntötte el a három pont sorsát egy nagyszerű, félmagas kapáslövéssel. A Mezőkövesd többet tett a sikerért, így megérdemelten győzött.

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt