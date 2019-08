A Magyar első osztályban egyedüliként a Paksi FC áll fel minden egyes hétvégén kizárólag magyar játékosokkal. Pakson büszkék a klubfilozófiára, amit példájukon felbuzdulva már több magyar csapat is igyekszik követni. Renkívüli figyelmet fordítanak az utánpótlásukra, amelyhez bátran és jó érzékkel nyúlnak, ezt bizonyítja, hogy rengeteg remek játékost adtak már a magyar labdarúgásnak. Pakson mindenki profin teszi a dolgát, és hiszik, hogy lesz még olyan sikeres évük mint a 2011-es, amikor bajnoki ezüsttel és Ligakupa-győzelemmel gazdagodtak. A sport365.hu kérdéseire Méhes Tamás, a Paksi FC sajtófőnöke válaszolt:



sport365.hu: 1. Mióta van ez a szisztéma a csapatnál, hogyan és pontosan miért született meg ez a koncepció, hogy csak magyar futballisták szerepeljenek a Paksi FC-ben?

Méhes Tamás, sajtófőnök: A koncepció gyakorlatilag a kezdetek óta tart, és rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy teljesen tudatos stratégiával és kemény munkával immáron a tizennegyedik szezonunkat kezdtük el az első osztályban. Nagyon fontos továbbá, hogy elképzelésünk nem áll meg az országhatár vonalainál, folyamatosan figyelemmel kísérjük a határon túli magyar játékosokat is. Volt már, és most is van több külhoni magyar labdarúgónk.

2. Van-e valamilyen üzenete ennek a vállalásnak, akarnak-e más csapatokra is hatni ezzel?

Egészen biztosan van, hiszen hosszú évek óta stabilan megálljuk a helyünket az NBI-ben, de sokkal fontosabb, hogy lassan húsz éves kemény munkának köszönhetően a filozófiából identitás született. A mai világban nincs annál fontosabb, hogy egy klub identitással rendelkezzen, csak akkor lehet szezonról szezonra fejlődni, ha ez megvan. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy több hazai klub - köztük olyanok is, akik megjárták már az első osztályt - nyíltan vállalta, azt az utat szeretné követni, amit mi felépítettünk és viszünk.

3. A mai nemzetközi trendben szinte nem látunk arra példát, hogy egy kizárólag nemzeti csapattal felálló klub bajnokságot tudjon nyerni. Pakson mi a fontosabb, a dobogós helyezés vagy ennek a koncepciónak a végig vitele? Lehet-e magyar bajnokságot nyerni csak magyar játékossal?

2017-ben egész Európában mindössze hét olyan élvonalbeli csapat volt, ahol kizárólag hazai játékosok szerepeltek. Ami a bajnoki aranyérmet illeti, a 2010/11-es bajnoki kiírásban már egyszer bebizonyítottuk, hogy ezzel a klubfilozófiával is fel lehet venni a versenyt az első helyek egyikéért . Akkor mindösszesen öt ponttal maradtunk le az aranyérmes Videotontól és hattal előztük a borzérmes Ferencvárost, és még Ligakupát is nyertünk abban az esztendőben. Nincs sorrend, mindkettő fontos számunkra. Továbbra is alázattal, de profi hozzáállással és kialakult klubidentitással menedzseljük labdarúgócsapatunk, valamint egészen biztos, hogy a jövőben sem engedünk abból a szemléletünkből, miszerint csak magyar - beleértve a határon túlt is - játékosokat foglalkoztatunk. És természetesen hiszünk benne, hogy így is lehet bajnokságot nyerni, persze azért ismerni kell a jelenkori erőviszonyokat, de a klubnál minden munkatárs és játékos napról napra azért dolgozik, hogy újra megismételjük az előbb felidézett sikerévünket.

4. A nyári utánpótlás tornán (Intersport Youth Football Festival) kiválóan szerepeltek a paksi fiatalok. Hogyan áll össze a korosztályról korosztályra való építkezés a Paksnál?

Utánpótlásbázisunk folyamatosan fejlődik, melybe az ügyvezetés és az utánpótláscsapatokkal foglalkozó trénerek, szakemberek roppant kemény munkát tesznek. A nyári torna valóban jól sikerült, U12-es csapatunk a negyeddöntőig menetelt, ahol csak a későbbi győztes tudta megállítani, az U8-as és az U10-es gárdánk pedig ezüstéremmel tért haza. Fontos megemlíteni klubunk és a Tolna VFC közös, gyümölcsöző együttműködését, mely ezen a tornán is bebizonyította, nagyszerű közös munkáról van szó. Nem szabad megfeledkeznünk a tavalyi U14-es szezonzárásról sem, hiszen fiataljaink magabiztosan nyerték az NBII-es pontvadászatot, majd a feljutásért küzdve két csapatot is maguk mögé utasítottak oda-visszavágós rendszerben, így idén már az első osztályban versenyeznek, és a kiírás értelmében „magukkal vitték” az U15-ös gárdánkat is. Tehát U12-től U15-ig NBI-es részvevők vagyunk, U16-tól U19-ig pedig az NBII-ben játszunk. Lányainkat is kiemelkedő dicséret illeti, hiszen míg az U14-es és az U19-es csapatunk a stabil középmezőnyben végzett, az U16-os együttesünk veretlenül örülhetett az aranyéremnek.

Ami a koncepciónkat illeti, mindig is nagyon komolyan vettük az utánpótlásnevelést, hiszen nincs annál jobb, mikor saját magunk profitálhatunk abból, amit a gyerekekért teszünk. Nagyon sok saját nevelésű játékosunk futott már be nem kis karriert a magyar labdarúgásban, elég talán, ha csak hazánk legikonikusabb futballistáját említem, Böde Dánielt, de többen lettek válogatott játékosok is.

5. A Paks az elmúlt években stabilan az OTP Bank Liga középmezőnyéhez tartozott, azonban a 2010/2011-es szezonban másodikok lettek az NB I-ben és a Ligakupát is megnyerték. Van-e valami tervük, hogy ne középcsapatként gondoljanak a Paksra, hanem olyan csapatként, aki a dobogóért küzd?

Természetesen! Folyamatosan fejlesztjük a klubot és folyamatosan próbálunk olyan játékosokat megnyerni magunknak, hogy előrébb léphessünk. Ugyanakkor azt sem lehet mondani, hogy a folytonos középmezőny elérése nem lenne egyfajta eredmény, hiszen a tizenkét csapatos bajnokságban bármikor bármi megtörténhet, mi pedig ebben kiegyensúlyozottan állunk helyt évről évre. Nincs könnyű helyzetünk, de emiatt sosem csüggedünk, keményen dolgozunk, és hisszük, hogy meglesz ennek az eredménye, ahogy 2011-ben már megtörtént.

Fotók: Paksi FC