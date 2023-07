Juhász Roland az együttes nyilvános edzését követő sajtóbeszélgetésen emlékeztetett arra, hogy rendkívül nehéz szezonon vannak túl, a kiesést "az utolsó utáni pillanatban" kerülték el, s nem ehhez voltak szokva az elmúlt 15 évben. Reményei szerint a következő sikeresebb idény lesz.



Kérdésre közölte: a klub anyagi helyzete stabil, de más lehetőségeik vannak a játékosigazolások terén. Egyértelmű céljuk egy fiatalabb, "magyarosabb" csapat kialakítása, ennek érdekében sok külföldi játékostól elköszöntek, a helyükre pedig sikeréhes, egymásért is küzdő hazai fiatalokat igazoltak.



A sportigazgató jelezte, hogy augusztus végéig lesznek még érkezők, főként a támadószekcióba szeretnének két játékost igazolni. Megjegyezte, hogy távozó is elképzelhető, mert vannak piacképes labdarúgóik, ám megfelelő ajánlat még senkiért sem érkezett.



Juhász Roland kiemelte, vezérszerepet szánnak a Puskás Akadémiától érkezett Spandler Csabának, de a francia Franck Bambocktól és az eddig kölcsönben a Kecskemétnél játszó Zeke Máriótól is sokat várnak. Hozzátette: Berki Marcell és Kovács Bence személyében két saját nevelésű, támadó szellemű játékos tért vissza Fehérvárra, tőlük azt remélik, hogy már ebben a szezonban hasznára lesznek a csapatnak.



Az együttes svéd vezetőedzője, Bartosz Grzelak sokkal jobb futballt vár együttesétől, mint az előző szezonban, azt szeretné elérni, hogy a Vidi kellemetlen ellenfél legyen minden csapat számára. Mint mondta, szeretne intenzívebb futballt játszatni a csapatával, több futást, több sprintet, agresszív magas letámadást vár el a játékosaitól, amit az Eszék elleni felkészülési meccsen már lehetett is látni.



A szakember elmondta, hogy hosszútávú építkezés kezdődött a klubnál sok fiatal labdarúgóval, akik energikusak, éhesek a sikerre, ezért élvezi a velük való közös munkát.



Kérdésre közölte, hogy a válogatott Fiola Attila nem lesz bevethető a szezon kezdetén, és kell neki még néhány hét, mire a keretben lehet.



