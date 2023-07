Az örmény Alashkert Jereván elleni Konferencia-liga-selejtező csütörtöki visszavágójára készülő DVSC az előző idény végét is figyelembe véve immár hét találkozó óta veretlen a bajnokságban.



OTP Bank Liga, 1. forduló:

Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 3-1 (1-1)

-------------------------------------------

Nagyerdei Stadion, 4844 néző, v.: Káprály

gólszerzők: Loncar (33., 54.), Do. Babunszki (92.), illetve Drazic (27.)

sárga lap: Lagator (64.), illetve Lukic (23.), Brtan (29.)

DVSC:

-----

Megyeri - Kusnyír, Dreskovic, Lagator, Manrique - Loncar (Ojediran, 93.), Romancsuk - Bódi (Kiziridisz, 78.), Oliveira (Szécsi, 70.), Vajda B. (Dzsudzsák, 70.) - Bárány (Do. Babunszki, 78.)

Mezőkövesd:

-----------

Piscitelli - Kállai, Lukic, Pillár, Filip - Brtan, Illés (Cseke, 75.), Vajda S. - Da. Babunszki (Hudák, 75.), Drazic, Prudnyikov (Cseri, 59.)

A mérkőzés elején a hazaiak vállalták a labdabirtoklás kellemes terhét, a vendégek a védekezésre fókuszáltak. A Debrecen kereste a rést ellenfele védelmén, a mezőkövesdiek pedig várták a kontrázás lehetőségét, de miután egyik csapat terve sem vált be, egy ideig nem láthattak helyzetet a nézők. A félidő derekán aztán megélénkült a találkozó, a kövesdiek némileg váratlanul megszerezték a vezetést, de nem örülhettek sokáig, mert néhány perc múlva Loncar mintegy 25 méterről parádés lövéssel Piscitelli kapujába ragasztotta a labdát. Az első félidő hajrája a házigazdáké volt, de több gól már nem esett.

A szünet után ott folytatták a felek, ahol az első játékrészben abbahagyták, leginkább a vendégek térfelén folyt a játék, és a debreceni nyomásnak hamarosan meg is lett az eredménye: Loncar második, ezúttal fejjel szerzett góljával átvették a vezetést a hazaiak. A vendégek megpróbáltak kijönni a szorításból, de a támadásaik pontatlanok, erőtlenek voltak, a Debrecen pedig továbbra is veszélyesen játszott, kapufát is rúgott. Az utolsó negyedórára cserékkel frissített Kuttor Attila vezetőedző, de ez sem használt, a DVSC magabiztosan őrizte előnyét, sőt a végén még egyszer betatált és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.