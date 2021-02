Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Újpest FC csapata fontos három ponttal távozott az MTK otthonából.

Ez volt Michael Oenning első győzelme tétmeccsen, a csapat pedig - egy napra biztosan, a Budafok mérkőzésétől függően - a kilencedik helyre került a tabellán.

A vezetőedző így értékelte a győzelmet:

"Ez egy remek este az Újpest számára, főleg az elmúlt két hét után, ami egyáltalán nem volt könnyű a csapatnak és a játékosoknak. Nagyon sok kritika érte a srácokat, a játékukat és a közvélemény is elég ellenséges volt a velük szemben.



Azt hiszem ma kiváló választ adtak a fiúk a kritikákra, megmutatva a jobbik arcukat, hogy képesek jól játszani, gyorsan visszajönni a meccsbe - akkor is, ha az első percekben egy szerencsétlen gólt kapnak -, hogy kitartóak, jó a mentalitásuk és, hogy képesek olvasni a játékot, valamint végig tartani ezt az attitűdöt. Több helyzetet, ziccert is kihagytunk, akár több góllal is nyerhettünk volna.



Nem kell persze ezen keseregni. Ezen a meccsen, főleg a második félidőben láttam rajtuk, hogy végre értik és érzik, hogy mit jelent jól szervezetten, az eredményért küzdve játszani. Korábban pont ez hiányzott belőlük, de most teljes összhangban voltak: ha presszingelni kellett, azt csinálták, ha vissza kellett állni, akkor pedig azt. A védelem is sokkal hatékonyabb volt, ami külön jó jel a jövőre, például a jövő heti kupameccsre nézve.



Gratulálok a játékosaimnak a mai teljesítményükhöz!”

Borítókép: ujpestfc.hu

Forrás: ujpestfc.hu