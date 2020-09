Sporttanácsadóként folytatja pályafutását a MOL Fehérvár FC-nél Huszti Szabolcs és Juhász Roland.

A válogatottban 51, illetve 95 alkalommal szerepelt futballista az elmúlt szezon végén vonult vissza a játéktól, és a fehérváriak honlapjának hétfői beszámolója szerint már akkor hangsúlyozták, hogy sportszakemberként szívesen szolgálnák a klubot a jövőben is. Az elmúlt hetekben napi szinten látogatták az NB III-as csapat és utánpótlás-együttesek edzéseit, mérkőzéseit, mára pedig hivatalosan is eldőlt, hogy sporttanácsadóként fognak dolgozni a MOL Fehérvár FC-nél.



A közlemény szerint a két futballista elsősorban Kovács Zoltán sportigazgató munkáját segíti a tanácsaival, hogy az NB III-as csapat és az utánpótlás-szakág hatékonyabban működjön és eredményesebb legyen. A kölcsönjátékosok, valamint a kooperációs-szerződéssel az NB II-ben szereplő fiatal játékosok megfigyelése is a feladatkörüket képezi, és természetesen az NB I-es csapat edzéseit, mérkőzéseit is rendszeresen fogják látogatni.



"A feladatkörünk eléggé összetett, ennek köszönhetően a klub egészébe betekintést nyerhetünk az utánpótlástól az első csapatig. Nagyon jó lenne, ha a jövőben egyre több saját nevelésű játékos jutna el az NB I-es csapatig. Amit eddig tapasztaltunk az utánpótlásban, az bizakodásra ad okot. Eddig játékosként, mostantól sportszakemberként próbálunk minél többet tenni a klub sikereiért" - nyilatkozta Juhász Roland.



Kovács Zoltán úgy fogalmazott, két nagyon komoly egykori labdarúgóról van szó, akiken az elejétől fogva látja, hogy folyamatosan tanulni akarnak. "A magyar labdarúgásnak szüksége van az ilyen sportemberek tudására, valamint azokra a tapasztalataikra, melyeket a külföldi karrierjük során szereztek meg" - tette hozzá.

