A Ferencváros 2-0-s győzelmet aratott a vendég Zalaegerszeg felett a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombati játéknapján, így a címvédő továbbra is veretlenül vezeti a tabellát.

Noha nézők nem lehettek a stadionban, a hazai szurkolótábor helyén hatalmas "szép volt fiúk" felirat volt olvasható a lelátón a csapat Bajnokok Ligája-csoportkörös szereplésére utalva.



A mérkőzés elején kifejezetten bátor futballal rukkolt elő a Zalaegerszeg, amelynek több helyzete is akadt az első félidőben. Ziccere az éllovas zöld-fehéreknek is volt, de Isael közelről éppen Demjén kezébe fejelt.



Noha az iram a későbbiekben sem esett vissza, a kezdeti rohamok után kevesebb helyzet volt, mert mindkét gárda védelme kiváló munkát végzett a szünetig.



A vendégek a folytatásban is szervezetten és stabilan játszottak, így az esélyesebb FTC nem igazán tudta megbontani védekezését. A játékrész derekán aztán megrázta magát a hazai csapat, amely három perc alatt három helyzetből kétszer is betalált, ezzel eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő időben a zöld-fehérek biztosan őrizték meg előnyüket a lefújásig.





A fővárosiak immár három és fél éve veretlenek hazai pályán az NB I-ben, legutóbbi 14 bajnoki összecsapásukat kivétel nélkül megnyerték a Groupama Arénában.

OTP Bank Liga, 14. forduló:



Ferencvárosi TC-ZTE FC 2-0 (0-0)

gólszerzők: Laidouni (67.), Baturina (69.)

sárga lap: Laidouni (72.), illetve Sankovic (28.), Szépe (66.), Németh E. (81.)

Borítókép: Facebook.com/FerencvárosiTornaClub