"Mindig nagyon őszinte, nagyon nyitott kapcsolatot ápoltunk Sigivel. Már tavaly a szezon vége felé, amikor az opciós jogunkkal éltünk, akkor is voltak benne kérdőjelek, hogy a Fradiban van-e még egy éve, kap-e még esélyt, hogy a sérülése után visszaverekedje magát a csapatba. Ezt mi szerettük volna neki megadni, amivel ő nagyon jól élt is" - emlékeztetett rá, majd hozzátette, hogy Sigér - akit hihetetlenül jó sportembernek nevezett - az ősz vége felé érezte, hogy a helyzete kezd kicsit megváltozni, most pedig, amikor a csapat két edzőtáborban volt, "érződhetett, hogy esetleg a tavasz folyamán kevesebb játéklehetőség jut majd neki a pályán".



"Értékelte a helyzetét, és tegnap azzal keresett meg, hogy szeretné, ha másfelé tudna orientálódni, erre szeretne megoldást találni. Megbeszéltük elnök úrral és úgy voltunk vele, hogy ennek szeretnénk eleget tenni, hogy ezt a lehetőséget megadjuk neki" - folytatta. Ugyanakkor megemlítette, hogy ha a labdarúgó pályafutása után olyan ambíciói lesznek, hogy a futballban marad, akkor a kapuk nyitva állnak előtte.

Hajnal Tamás azt is elárulta, hogy a döntés hátterében más is meghúzódik.

"Van egy Tóth Alex nevű fiatal játékosunk, aki az elmúlt hónapokban nagyon szépen fejlődik a második csapatban. A felkészülést velünk töltötte végig, meggyőzte Dejan (Stankovicot) arról, hogy érdemes vele még intenzívebben foglalkozni. Alexben látjuk a potenciális utódot, akit magyar, saját nevelésű játékosként aztán majd be tudunk építeni a csapatba" - mondta.

A Ferencvároshoz a téli átigazolási időszakban érkezett az örmény Edgar Szevikjan, az elefántcsontparti Habib Maiga és a bosnyák Kenan Kodro. Utóbbival kapcsolatban a sportigazgató úgy fogalmazott, hogy vele kényelmesebb helyzetbe kerül a vezetőedző a befejező csatár posztot illetően.

"A nyáron két nagyon jó befejező csatárt tudtunk igazolni Varga Barnabás és a Aleksandar Pesic személyében. De alig volt olyan mérkőzés, amelyen mind a ketten fittek, egészségesek lettek volna. Úgy gondoltuk, hogy szükség van még egy jó minőségű játékosra, egy olyan kilencesre, egy olyan támadóra, akit a legnehezebb mérkőzéseken is számításba lehet venni" - indokolta Kodro szerződtetését Hajnal Tamás.

Fotó: David Balogh/Sportsfile via Getty Images