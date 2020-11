Grund vs Fotel

"Azok a boldog szép napok..."

A Kárpát utca hatalmas derbik színtere volt a ’80-as években. A lakótelep két táborra oszlott. Zöld-fehérekre és piros-kékekre. A Fradi-Vasas meccsek voltak az ünnepnapok a téren. Lehettem úgy 8-10 éves, a többiek nagyobbak. Vadász már talán tizenhat is volt. Becenevéből kiderül, hogy egy játszótéri pálya mérete nem jelentett kihívást lövőerejének és technikájának. Nem örültem, ha előtte kellett sorfalat állnom… Igen, sajnos ő az ellenfelet, a Vasast erősítette. Feczku Zsolt volt a kapitányuk, Rácz Öcsi pedig a mienk. Tűzbe mentünk volna értük és a mi Kisfradinkért, az ellenfél meg a Kisvasasért. Nem is tudtuk volna eldönteni, hogy az igazi Nagy Csapat, vagy a mi telepi, sajátunk volt-e fontosabb. De nem is kellett. Mezünk nem volt. Kapunk is csak egy mászóka vagy két ledobott ruhadarab. De jegyzőkönyvünk annál inkább. Minden meccs, eredményekkel, összeállítással, gólszerzőkkel, cserékkel precízen vezetve. Ki tudja, talán még most is egy fiók alján lapul valahol. Hátha előkerül egyszer! Fradi-Vasas, mindenek felett! És a részese lehettem.

A legszebb gyerekkori emlékeim közé tartoznak azok a meccsek. Azóta is sokszor álmodoztam róla, hogy egyszer újra részese lehetek valami hasonlónak. 2020-ban azonban már sajnos nem látni ilyet. A Vasas a másodosztályban, tehát a „nagyok” összecsapására is várni kell, de az legalább még biztos megtörténik a jövőben. Viszont a lakótelepi Fradi-Vasas rangadók végképp a múlt ködébe vesznek. Ilyesmiről már nemigen hallani. A foci átkerült a képernyőre, a lábbal vívott csaták helyét a kontrollereket irányító ujjak vívják már.

Na nem kell megijedni, nem valami múltba révedő siránkozás következik. Sőt! Vagy másfél évtizede magam is űzője és rajongója vagyok a videójáték formátumú focinak. Nagy élmény lejátszani egy El Clásico-t, legalább virtuálisan a részévé válni. Irányítani Cristiano Ronaldo-t, Messi-t, Benzemát vagy Mbappé-t. Megunhatatlan. Mégis, igazi született focirajongóként és fradistaként, mindig arra vágytam, vártam, hogy egyszer bekerül a FIFA játékba a magyar bajnokság, és végre saját kedvenc csapatomat irányíthatom, akár egy Fradi-Újpest derbin. Netán visszaidézhetek valamit a gyerekkori élményekből, és újra szembe nézhetek a Vasas-sal, aktív szereplőként. Hiába vártam…

De kiderült, rossz helyen kerestem! Tuti tippet kaptam (kösz, Matyi!), miszerint a PES nevű focis játékban bizony van magyar bajnokság. Azonnal elkezdtem utána járni a dolognak. Kiderült, hogy egy kis magyar brigád arra szakosodott, hogy időt, fáradtságot nem kímélve maguk megalkotják az OTP Bank Ligát (és még sok másikat…), amit egy „patch” formájában be lehet illeszteni a játékba. Kipróbáltam, és fantasztikus! De nem rohannék ennyire előre…

Megkerestem az alkotókat, és interjút kértem tőlük. Berettyán Balázs nagyon örült a megkeresésnek, és azonnal készséggel állt rendelkezésünkre.

Mi is ez a PES?

A népszerű FIFA játék konkurenciája, még ha jóval kisebb is a népszerűsége hazánkban. A japán KONAMI gyártja a játékot. Egy kisebb költségvetésből készülő, szerényebb háttérrel rendelkező játék, de sokaknak mégis ez tetszik jobban a nagy riválisnál, így van egy masszív rajongótábora már közel kétévtizedes múlttal. A közvélemény szerint a PES inkább hajaz a szimulációra, a FIFA pedig az arcade vonalat követi.



Berettyán Balázs

Alapból ebben sincs magyar bajnokság. Vagyis, már mégis van, de nem a gyártó teszi bele, hanem Ti. Hogyan oldható ez meg, és mióta csináljátok?

2016-ban, a PES 2017 megjelenésével tette lehetővé a játék gyártója, hogy importálhassunk bele tartalmakat PS4-en, és azóta mi élünk is ezzel a lehetőséggel. Egy úgynevezett „option file”-t kell hozzá készíteni, amit be lehet illeszteni a játékba, és ezzel adhatod hozzá a magyar bajnokság adatait is, aminek köszönhetően beépül a játékba, és játszhatóvá válik. Ezt készítjük mi el.

Kik azok a „mi”?

Hárman vagyunk összesen. Ketten foglalkozunk a játékosok „elkészítésével”, tehát az alkatuk, az arcuk, képességeik és egyéb tulajdonságaik beállításával, ami rendkívül pepecselős, időigényes munka, ha igazán valósághűre akarjuk csinálni, márpedig ez a cél. Egy „kolléga” pedig a mezeket készíti el Photoshop-ban, ami szintén igencsak időigényes munka, de szerintem fantasztikus a végeredmény, pláne figyelembe véve, hogy a legtöbb mezhez semmi alapot nem találni a neten, így lényegében a nulláról kell azokat sokszor elkészítenie. De a végterméket látva büszkék lehetünk rá, mert nagyon szépek és élethűek lettek a mezek is, és talán a játékosok is. A látványon kívül az adatokat, neveket, képességeket is egyesével kell megállapítani, begépelni (ami PS4 konzolon, kontrollerrel eléggé sok időt veszi igénybe), felvinni.

Így néz ki például, ahogy Tokmac "készült":

Miért éreztétek úgy, hogy ebbe belevágtok?

Mi is szeretjük a külföldi sztárcsapatokat, de azért igazán a magyar csapatokhoz kötődünk. Látjuk, hogy ezzel egyre többen vannak így, a követőink és felhasználóink bázisa folyamatosan növekszik.

De a KONAMI-nak a nagy bajnokságokra sincs használati joga, tehát nem csak az OTP Bank Liga szorul pótlásra benne. Miért van ez így?

A La Liga, a Premier League és a Bundesliga kizárólagos licensszel rendelkeznek a FIFA-nál, így azok a bajnokságok sem lehetnek benne a PES-ben teljes licensszel. A játékosok szerepelhetnek a játékban, de fantázianevű csapatok tagjaiként, a szerződések korlátozásai miatt. Kivéve pl. a Juventus-t, AS Roma-t River Plate-et és a Boca Juniors-t, akik viszont csak a PES-ben szerepelhetnek, a FIFA-ban nem, mert ők a KONAMI-val szerződtek le. Ezen jogi okokból van szükség a mi munkánkra, mert ezeket a bajnokságokat csak így lehet élvezhetően beintegrálni a játékba, a KONAMI erre PS4-en és PC-n hagyott egy kiskaput. Mi lényegében képfájlokat, csapatok és bajnokságok fájljait készítjük el, és adatokat visszük fel egy úgynevezett option fájlba, amiket beimportálva a játékba tudja mindenki házilag a saját gépén a játék részévé tenni. Ez az importálás egy körülbelül félórás munka, de utána a végtelenségig élvezhető a játék, immáron teljes értékűen, akár magyar csapatokkal is.

Tehát, Ti „gyártjátok le” önszorgalomból a nagy ligákat is?

Pontosan, hiszen azokra is hatalmas az igény. És ez azért is fontos, mert ha egy magyar csapattal kijutsz a nemzetközi porondra, nem mindegy, hogy fantázia nevű csapatokkal (Madrid White vagy London FC), vagy valóban a Real Madriddal vagy épp a Chelsea-vel kerülsz szembe. Igazán csak így élvezhető, hiszen így élethű a játék.

Jogilag ez így rendben van?

Igen, ez egy lehetőség, amivel mindenkinek joga van élni. Otthon, a saját gépedre felrakhatod, ez így már nem licenszkérdés.

Milyen platformokon használható ez a legális „trükk”?

Kizárólag a PlayStation 4-en (hamarosan PlayStation 5-ön is) és PC-n, XBOX-on sajnos nem. Ez nem rajtunk múlik. A Microsoft nem adja meg azt a technikai lehetőséget XBOX-on, hogy be lehessen integrálni külső tartalmakat a játékba.

Az alkotó csapatról mondanál még pár szót?

2016-ban az interneten találtunk egymásra. Azt beszéltük a srácokkal, hogy nem publikáljuk a neveket, elég, ha az emberek a csapatunkat megismerik, aminek a neve „PESHUNpatch team”. Az én nevem, az interjú miatt persze nem titok.

Mennyi munkátok van ebben a projektben?

Sok. A PES 2021 szeptember közepén jelent meg, a mostani magyar bajnokságban és komplett option fájlban publikálásig, október 2-ig legalább 100 munkaóra volt. Egy csapat megszerkesztése akár 6-8 órát is igénybe vehet. Mindezt munka után, a szabadidőnkben. De szeretjük csinálni, ez a hobbink. Hála a Fradinak, mert külföldön még nem csinálták meg más szerkesztők (bár láttunk már egy próbálkozást, de minden tisztelet mellett szinte csak a játékosok nevét írták át, a rating-jük nem tükrözte a valóságot, a mezek sem voltak teljesen élethűek) miénk a világon az első option file, ami 100%-ban tartalmazza a 2020-as BL mezőnyt. Aki úgy gondolja, hogy a munkánkat valamilyen mértékű donációval kívánja megbecsülni, azoknak ezt lehetővé tettük a közelmúltban, és köszönjük szépen az eddigi adományokat is. De nem erről szól a történet. Örömmel csináljuk és még nagyobb örömmel osztjuk meg másokkal. Boldoggá tesz minket már az is, ha látjuk, hogy mások is örömüket lelik a munkánkban. Ha valaki megkeres minket emailben vagy Facebookon, annak szívesen elküldjük az option file-t, és részletesen leírjuk, lépésről-lépésre, hogy hogyan tudja feltenni azt a gépére.

(Ha szeretnétek támogatni a PESHUNpatch team-et, PayPal-on tudtok küldeni támogatást a peshunpatch@gmail.com címre! a szerk.)

https://www.paypal.com

Mennyire népszerű eddig? Hányan kérik a patch-et?

A PES 2017-ben még csak úgy dolgoztunk vele, amikor épp volt rá időnk, és aki megtudta, hogy kész, örömmel vette. Mivel szezon közben és minden téli átigazolási szezon után is frissítünk, már előre kérdezgették, mikor jön az új verzió. A PES 2018-tól pedig már konkrétan elvárták, hogy minél előbb kész legyen… De ez így is van jól. Van egy zárt csoportunk, de már azon kívülről is érkeznek a kérések egyre nagyobb számban. Körülbelül ötszázra tenném az igénylések számát. Az oldalunkat csak tavaly hoztuk létre a Facebook-on „PESHUNpatch” néven.

https://www.facebook.com/PESHUNpatch

Mennyire sikerült bekerülnötök szerinted a focis játékokat játszó társadalom köztudatába?

Úgy érzem, még nem nagyon. Tíz fifázóból kilenc biztos, hogy még nem is hallott rólunk, és erről a lehetőségről. Pedig biztos vagyok benne, hogy rengeteg magyar játékos szeretné az itthoni kedvenc csapatát irányítani. Sőt, nagyon sokan azt sem tudják, hogy a licensz problémát PS4-en lehet orvosolni option fájllal, lehet sokakat ez tart vissza, hogy kipróbálják a PES-t.

Kik élnek jelenleg ezzel a lehetőséggel a tapasztalataitok szerint?

Akik szeretnek PS4-en focit játszani, és a magyar bajnokik is lázba hozzák, vagy esetleg kipróbálnák a FIFA mellett a konkurenciát is. Nem fognak csalódni, nem kell rá „ellenségként” tekinteni, remekül megfér egymás mellett a két játék, ráadásul az irányítás is mehet azonos beállításokkal. Azok is örömüket lelik benne, akik kicsit szeretnének a múltba visszakalandozni, hiszen megalkottuk az „NB1 2000’s patch”-et, a 2000-es évek magyar csapataival.





A kollégám pedig már azt tervezgeti, hogy még messzebbre utazik az „időgéppel”, és a ’80-as évek magyar csapatait is elkészíti, valamint már a klasszik VB-ket fel is dolgozta az 1930-astól egészen 2006-ig.

Mikor várható a következő, frissített patch?

Ahogy mondtam korábban is, folyamatosan frissítünk, figyelve a változásokat a magyar és külföldi ligákban (új igazolások, edzőváltások, új mezek, stb.). Nagy frissítés a téli átigazolási szezon után várható. Az átigazolási időszakban a hivatalos klub és szövetségi oldalak mellett bizony az nb1.hu is remek információforrás az újdonságokat illetően.

Akkor érdemes figyelni az oldalatokon is a fejleményeket?

Pláne a részvételünkkel megrendezett Európa Bajnokság miatt! Ennek köszönhetően ugyanis még inkább egyre népszerűbb lesz ez a játék, hiszen a PES a jövő nyári EB hivatalos játéka, tehát az összes európai válogatott teljesen „licenszelt”, köztük természetesen a magyar is. Ha igazak a hírek, az új Puskás stadion is benne lesz majd. Emellett minden megjelenési animáció, zene, logó ugyanúgy szerepel benne, mint majd jövőre az EB-n. Azért, az kivételes játékélmény lesz, hogy a hazánkban rendezett EB-n a magyar válogatottal játszhatunk a portugálok és a franciák ellen, és ez már nem is fantáziálás, hanem a valóság leképzése!

Mit tegyen, aki most kedvet kapott a játékhoz?

Írjon nekünk Facebookon (www.facebook.com/PESHUNpatch) vagy a peshunpatch@gmail.com email címre!

Köszönjük! Az interjút, és különösképp az áldozatos munkátokat, amivel lehetővé teszitek nekünk, hogy a szívünkhöz legközelebb álló bajnokságot szívünkhöz még közelebb álló csapatunkkal is játszhassuk, élvezhessük!

Ha belevágtok, íme Gabriel fantasztikus tutorial videója, amiben lépésről lépésre elmagyarázza, hogy kell fel tenni a Csapattól kapott „option file”-t a gépetekre, és beimportálni a játékba:

Sokéves álom teljesült azzal, hogy végre magyar bajnokit játszhatok PS4-en, és még régebbi, többévtizedes álom vált némileg valóra azzal, hogy ismét aktív részese lehettem egy Fradi-Vasas mérkőzésnek. Hiszen, ugyan már nem a grundon rúgom én se a bőrt (térdsérülés okán is…), hanem éppenséggel a fotelben ülve nyomkodom a kontrollert, de így is emlékezetes élmény volt szembenézni az ősi rivális piros-kék csapattal. Nem vagyok egy nagy spíler, de talán nézhető lett a meccs, sok góllal, tizenegyessel, sárgalapokkal... Íme egy vérbeli Fradi-Vasas:

Ha egy egész meccset azért nem néznétek végig a maga virtuális valóságában, itt egy rövid összefoglaló a mérkőzés legizgalmasabb jeleneteiből:

Méghogy túl sok a Fradi-gól a cikkben?! Kikérem magamnak! Nem túl sok. Csak sok. A cikk zöldvérű szerzője az elfogultság jogát fenntartja…

További csemegék:

A PESHUNpatch team lejátszotta a Magyarország-Izland meccset:

Szintén az Alkotók egy igazi Fradi-Újpest derbit is megosztottak velünk:

És zárásul, íme néhány fotó arról, hogyan készül a magyar verzió, és hogy néznek ki a magyar csapatok, játékosok:

Jó játékot!!

Szerző: Bakonyi Péter