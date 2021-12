Sajtóhírek szerint hamarosan bejelentheti új edzőjét a Ferencváros, a pozíció betöltőjére sajtóhírek szerint azonban több jelölt is akad.



Ahogy arról korábban beszámoltunk a zöld-fehérek a múlt hétvégén vereséget szenvedtek a Debrecen otthonában, ezt követően pedig Peter Stögernek nem volt maradása. A gárdát a Budapest Honvéd elleni mérkőzésen ideiglenesen Máté Csaba irányítja.

Az edzőmenesztést követően természetesen beindultak a találgatások, hogy ki lehet az, aki majd leülhet a Ferencváros kispadjára.



Az Index.hu nemrég orosz információkra hivatkozva arról számolt be, hogy a klub már meg is állapodott a korábbi orosz szövetségi kapitánnyal, Sztanyiszlav Csercseszovval, és a jövő hét elején várhatóan hivatalosan is bejelentik ezt.



Eközben a német Express.de arról ír, hogy a zöld-fehérek kispadjára egy hazai szakember ülhet le, aki nem más mint a Hertha BSC-től november 29-én menesztett Dárdai Pál.



