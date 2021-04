A Budafoki MTE írását változtatás nélkül közöljük.

Hétfőn kora este megérkezett Zalaegerszegre, elfoglalta szálláshelyét, majd rövid taktikai megbeszélésen vett részt csapatunk.

"Önbizalom és higgadt fej, ezek kulcsfontosságúak lesznek ahhoz, hogy megszerezzük a három pontot" - mondta a keddi, ZTE elleni mérkőzéssel kapcsolatban Zeke Márió. "Elöl és hátul is teljes koncentrációra lesz szükségünk. Ha kell, csúszni-mászni fogunk, mert nagyon fontos számunkra, hogy a szezonban harmadszor is legyőzzük a zalaiakat. Nem csak saját magunkért, hanem a szurkolóinkért, az egész klubért is harcolunk és minden tőlünk telhetőt megteszünk a sikerért."

Fiatal balhátvédünk elmondta: bár a tét nagy, számára motiváló erőként hat a mostani, kiélezett helyzet.

"Ha nem is ezen a szinten, hanem az NB III-ban, de futballoztam már olyan meccseken, amelyeken a bennmaradásért vívtunk élet-halál küzdelmet. Személy szerint engem sokkal inkább ösztönöz a jelentős tét és nem plusz teherként élem meg ezt az időszakot. Ilyenkor lehet bizonyítani igazán, hogy ki mire képes."

Zeke Márió hozzátette: saját magunkra kell koncentrálnunk és arra, hogy megvalósítsuk a pályán, amire valójában képesek vagyunk.

"Továbbra is csak arra gondolunk, hogy minél több pontot szerezzünk a hátralevő fordulókban" - tette hozzá Zeke Márió.

