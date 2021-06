Dzsudzsák Balázs a következő szezonban is a DVSC csapatát erősíti.



A magyar játékos hosszabbítását közösségi oldalán jelentette be a klub. A posztból az is kiderül, a száznyolcszoros válogatott játékos egy évre írt alá.









Dzsudzsák 2020 őszén igazolt egykori klubjához, mellyel még ebben a szezonban kiharcolták az NB1-es indulást.

Borítókép: Facebook.com/DVSC