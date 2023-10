Dzsudzsák Balázs is részt vett a Sport Forum Hungary 2023 konferencián a Puskás Arénában, ahol a Debrecen 109-szeres válogatott játékosa elmondta, hogy jelenleg mit jelent számára a futball.

Dzsudzsák a kerekasztal-beszélgetésen – amelyen rajta kívül Király Gábort és Hajnal Tamást kérdezték – elsőként felidézte, hogy honnan hová jutott.

„A háromezer főt is alig érte el az otthonom, avagy Nyírlugos lakossága. Falu volt, azóta város lett, és most azt tudom elmondani magamról, hogy – Király Gáborral együtt – válogatottsági rekorderként ülhetünk itt. Nem sokan gondolták volna, én sem gondoltam volna, hogy erre képes lehetek, de erre vagyok és leszek a legbüszkébb. Az alázat és a kitartás. Ez az a két szó, amely folyamatosan a szemem előtt lebegett és lebeg a mai napig is” – kezdte Dzsudzsák Balázs, aki szerint az ő példája is mutatja, hogy bárkiből, bárhonnan indulva sikeres futballista, sikeres ember lehet.



Dzsudzsák december 23-án lesz 37 éves, a szerződése jövő nyáron jár le Debrecenben, de a balszélső egyáltalán nem biztos abban, hogy a szezon végén befejezi a futballt.

"Még abszolút jól érzem magam, és hál’ istennek egy olyan Debrecenben futballozok, amely minden nap arra ösztökél, hogy folytassam. Még nincs itt az a pillanat, hogy holnap kiszálljak, és otthagyjam a csapatot, amely ráadásul felfelé ívelőben van."

A debreceni kiválóságot megkérdezték, szeretne-e ugyanúgy 43 éves koráig futballozni, mint Király Gábor, amire Dzsudzsák így válaszolt: „Elég volt egy rekordot megdönteni, amelyet Gabi tartott.”





