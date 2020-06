A házigazda Zalaegerszeg Bobál Gergely és ikertestvére, Bobál Dávid góljával 2-0-ra legyőzte a Puskás Akadémia együttesét a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Márton Gábor együttese öt mérkőzés óta veretlen az élvonalban - ez idő alatt négy győzelem és egy döntetlen a mérlege -, ilyen hosszú jó sorozata 2010 óta nem volt a csapatnak.



A Puskás Akadémia 11 veretlenül megvívott találkozót követően kapott ki idegenben.

OTP Bank Liga, 27. forduló:

ZTE FC-Puskás Akadémia FC 2-0 (0-0)



Zalaegerszeg, v.: Vad II.

gólszerzők: Bobál G. (48.), Bobál D. (86.)

sárga lap: Katanec (20.), illetve Slagveer (40.), Sós (56.), Spandler (89.)

ZTE FC:



Demjén - Bolla, Szépe, Katanec, Tamás K. - Lesjak, Mitrovic (Kocsis, 82.) - Bőle (Ostrek, 90.), Radó (Ikoba, 90.), Babati (Bedi, 59.) - Bobál G. (Bobál D., 83.)



Puskás Akadémia FC:



Tóth B. - Radics, Meissner, Spandler, Nagy Zs. - Urblík (Deutsch, 76.) - Slagveer (Sós, a szünetben), Plsek (Favorov, 57.), Knezevic, Gyurcsó - Vanecek (Mebrahtu, a szünetben)



(Kép: ztefc.hu)

Jubileumi összecsapásra készültek Zalaegerszegen, ugyanis a klub tájékoztatása szerint a csapat története 2000. "NB-s" találkozóján lépett pályára. Az első-, másod- és harmadosztályú mérkőzéseket figyelembe véve a gárda 1999 összecsapáson 780 győzelmet aratott 511 döntetlen és 708 vereség mellett.



A ZTE fennállásának 1161. élvonalbeli mérkőzésén az első félidőben ugyan a vendég Puskás Akadémia birtokolta többet a labdát, de helyzetei inkább a hazai csapatnak voltak, ugyanakkor gólt nem láthatott a közönség.



A második játékrészt gyorsan megalapozta Nagy Zsolt hibája, a vendégek védője rendkívül könnyelműen adta el a labdát saját térfelén, Bobál Gergely pedig óriási góllal szerzett vezetést a hazaiaknak.







A ZTE a gólt követően fölénybe került - ez még azzal együtt is igaz, hogy a vendégek szinte azonnal egyenlíthettek volna, de Mebrahtu lövése a kapufán csattant. A folytatásban a felcsúti kapus Tóth Balázs több nagy védést is bemutatott.



A hajrában a ZTE már csak az előny megtartására törekedett, de végül egy pontrúgás után eldöntötte az összecsapást: az ikertestvérét csereként váltó Bobál Dávid fejelt a hálóba.







A Bobál ikrek nemcsak a meccsen, de a mérkőzés utáni interjú alatt is nagyot alakítottak.





Kép: ztefc.hu