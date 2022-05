Az Újpest úgy játszott 2-2-es döntetlent otthon a sereghajtó Gyirmóttal a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, hogy a vendégcsapat a 90. percben egyenlített.

A kezdőjében magyar mezőnyjátékos nélkül felálló Újpest azonnal magához ragadta a kezdeményezést, sorra alakította ki a lehetőségeket, ám a 14. percben Nagy Patrik kapáslövésével meglepetésre mégis a vendégek szereztek vezetést. Megtört a házigazdák lendülete, akik a szünetig már nagyon ritkán tudták feltörni a jól tömörülő gyirmóti védelmet, ezért ritkán kerültek helyzetbe.

A szünet előtti hajrában aztán feltámadtak: előbb Rusák bravúrral védte Croizet ziccerét, a ráadás utolsó pillanataiban pedig egyenlített az Újpest. Diaby saját térfelének közepéről indulva nagy sprintet vágott le a bal szélen, majd beadását Mitrovic 14 méterről lőtte a kapu jobb oldalába.



A szünetben sérülés miatt le kellett cserélni a hazaiak egyetlen magyar játékosát: Pajovic váltotta Banait, aki egy kivetődésnél kapott rúgást a kezére.



Az Újpest a tizenhatosához szegezte a Gyirmótot, amely kilenc mezőnyjátékossal védekezett, ám Rusáknak így is sok dolga akadt. A 64. percben Csörgő kezezett a tizenhatoson belül, az újpesti büntetőt azonban Zivzivadze a kapu fölé emelte. Nem tört meg a házigazdák lendülete, továbbra is óriási nyomás alatt tartották ellenfelüket.



A hajrában aztán gólt eredményezett ez a mezőnyfölény és a sok helyzet: Onovo ollózó mozdulattal talált a kapuba. A hátrányba került Gyirmót a ráadásban támadást is vezetett, Ventura remekbe szabott lövésével pedig egyenlített és pontot mentett.



A bennmaradásért küzdő Gyirmót immár tíz forduló óta nyeretlen az NB I-ben, öt vereség mellett ötödször ért el döntetlent. Viszont a szezonban ötödik fővárosi vendégjátékát követően is veretlen: három győzelem mellett másodszor játszott döntetlent.