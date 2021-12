Orosz Pál szerint a mentalitása, a szigora és a munkába vetett hite miatt lehet jó választás Sztanyiszlav Csercseszov, akit hétfőn neveztek ki a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzőjévé.

Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója az M4 Sport Sporthíradójában kedden többek között arról beszélt, hogy egy profi labdarúgóklubnál nemcsak játékosokat, hanem edzőket is figyelnek.



"Amikor váltásra kerül sor, akkor nem vaktában lövöldözünk, hanem már vannak betárazva olyan nevek, akik szóba jöhetnek. Csercseszov már korábban is felmerült, a látókörünkben volt. Úgy gondoltuk, hogy az a fajta mentalitás, az a fajta fanatizmus, ami őt jellemzi, kifejezetten passzolhat a jelenlegi Ferencvároshoz" - mondta.



Orosz Pál szerint Csercseszov az előzőhöz képest egy másfajta szemléletet tud hozni.



"Ő egy szigorú ember és nagyon munkacentrikus. Nekünk mindig kimondott célunk, hogy meg kell nyerni a magyar bajnoki címet, a Magyar Kupát, és mindig be szeretnénk kerülni nemzetközi csoportkörbe. Ehhez nagy fegyelemre és nagy munkára van szükség, ami őt mindig is jellemezte" - tette hozzá.



A múlt hétfőn menesztett Peter Stögert illetően úgy vélekedett, hogy a csapat és az osztrák edző által képviselt stílus valamilyen okból nem passzolt.



"Ennek volt a következménye az, hogy a vele lejátszott tizenöt bajnoki mérkőzésből mindössze tizet sikerült megnyernünk. Ez a mi elvárásainknak nem feltétlenül felel meg. Úgy gondoltuk, nem biztos, hogy ha így folytatódnak a dolgok, akkor elérhetjük a bajnoki címet" - indokolta az együttműködés befejezését.



Mint mondta, a csapat most szabadságon van, január 3-án lesz az első találkozó. Úgy vélte, az együttes gerince rendben van, így óriási változtatásokra nem kell számítani, de mindig van változás, ami természetes. "Azt mondom nem lesz nagy mozgás, de egy-két változás biztosan lesz" - szögezte le Orosz Pál.

