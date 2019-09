Nemrég a Diósgyőr szurkolói, most pedig a az Újpest ultrái üzentek. A ViolaFidelity közleményét változtatás nélkül közöljük:



"Eljött ismét az idő, hogy ne asszisztáljunk tovább a klubvezetés és a csapat ámokfutásához. Úgy érezzük türelmesek voltunk, a végsőkig harcoltunk már évek óta. Tulajdonosunk a legmélyebb bugyrokba zülleszti immár 8 éve imádott klubbunkat. Rengeteg mindenen keresztül mentünk ez idő alatt. Voltak jobb pillanatok, 2 magyar kupa, egy szuperkupa győzelem és egy bronzérem a bajnokságban. Ám mindezek ellenére úgy látjuk soha nem látott mélységekbe lett taszítva az Újpesti labdarúgás. Tűrtünk, összeszorított fogakkal álltuk sokszor ami ránk zúdult, 2 évig kapaszkodtunk egy címerperbe, hogy aztán ott is elvérezzünk és ismét veszítsünk. Majd bizakodtunk a két fél megállapodásában Torna Egylet és az FC Kft részéről, persze mindhiába. Ennek ellenére belevetettük magunkat a szezonba, annak ellenére, hogy szinte már minden jóérzésű Újpest szurkoló elfordult a lelátóról. Próbáltuk megőrizni az ultra lángját, hogy a következő generációk ne egy Mtk vagy Mezőkövesd bajnokin érezzék magukat, ha kilátogatnak egy Újpest meccsre.

Lássák milyen az, hogy szervezett szurkolás.



Sajnos eljött az a pillanat, hogy azt mondjuk ez így nem mehet tovább és áldozatot kell hozzunk, határozatlan időre felfüggesztjük a szurkolást a mérkőzéseken. Nem lesznek zászlók, nem lesznek drapik, nem lesz dob, nem lesz előénekes. Ugyanúgy ahogy nincs normális klubvezetés, nincs értékelhető igazolás, nincsenek épkézláb játékosok a csapatban, nincsenek eredmények. Hogy meddig ? Ez a jövő zenéje... Egy visszakapott címer, sorozatos győzelmek megváltoztathatják ezt a döntést, de egyenlőre sajnos egyikre sincs esély. Egy vagy két nyert mérkőzés biztos nem lesz elég ahhoz, hogy újra mehessen minden a normális kerékvágásban. Egyenlőre bent leszünk a lelátón és hangot fogunk adni nem tetszésünknek, mert megígértük egymásnak, hogy többé nem hagyjuk magára a lelátót ! A háttérben megpróbálunk kicsikarni változásokat ameddig a lehetőségeink engedik, tárgyalások és egyéb megoldások útján. Addig is marad a reménykedés, hogy valahogy egyszer minden a helyére áll ismét a IV. kerületben és újra tiszta szívből és teli torokból üvölthessük együtt, hogy HAJRÁ LILÁK !!!Viola Fidelity 2002"





Fotó: ViolaFidelity FB