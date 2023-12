"Reális volt a győzelem, amely lehetett volna nagyobb arányú is, akár kettővel is nyerhettünk volna. A csapatjáték jól működött még ha voltak is olyan időszakok, amikor a Ferencváros beszorított minket, mert nem tudtuk elöl megtartani a labdát. Ez hiba volt, de a játék képe alapján jobbak voltunk" - értékelte az M4 Sportnak a 3-2-es sikert a 62 éves tréner, aki szerint azért feszültek a két csapat mérkőzései, mert az FTC-t egyénileg kiváló játékosok alkotják, akik ezért nehezen viselik, ha az ellenfél vezet, esetleg jobban is játszik.



Bognár kifejtette, egy ilyen jó sorozat nagyon ritka, főleg a Paks életében, mint amit a csapata ősszel produkált, ezt meg kell becsülni és örülni kell neki.

"A Paks húsz éve bizonyítja, hogy helye van a magyar futballban. Sok kallódó magyar játékos van, akiknél nem jobbak azok a külföldiek, akik játszanak. A Paks kizárólag magyar futballistákkal ennek a legjobb bizonyítéka" - mondta Bognár.

Kollégája, Dejan Stankovic azt hangsúlyozta, hogy három pontot vesztettek, de nem a bajnokságot, mert addig még hosszú út vezet.

"Apró részletek döntöttek. Egy szögletből gólt kaptunk, ez megnehezítette a dolgunkat, aztán ajándékoztunk egy gólt az ellenfélnek. De megvoltak a lehetőségeink, hogy megfordítsuk a meccset, 2-1-nél Cebrail Makreckis piros lapja viszont megtörte a lendületet" - mondta a szerb szakember, aki szerint kemény riválissal jó meccset játszott a Ferencváros, melynek játékosai mindent kiadtak magukból.

"Semmivel sem lepett meg minket a hazai csapat. Gyengén kezdtük a mérkőzést, a Paks pedig elég jó ahhoz, hogy ezzel élni tudjon. Gratulálok, mert megérdemelten nyert. Mindenki tudja a dolgát, nagy elszántsággal játszik az egész csapat hétről hétre, ezért megérdemelten állnak az első helyen" - méltatta a riválist a Ferencváros válogatott kapusa, Dibusz Dénes, aki szerint a két klub lehetőségeit és kereteit tekintve ennek nem szabadott volna megtörténnie. "Mi alulteljesítettünk ősszel, de a célok nem változtak".

A Paks 16 forduló után 34 pontjával élen áll, néggyel előzi meg a sorozatban ötször bajnok Ferencvárost. Az élvonalban idén még egy fordulót rendeznek a téli szünet előtt.

Fotó: paksifc.hu