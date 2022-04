Az Újpest az első félidőben nyújtott kiváló teljesítményére alapozva otthon 4-0-ra legyőzte a ZTE együttesét a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának szombati játéknapján.

A vendégcsapatnak ezzel megszakadt a hét bajnoki mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata.

OTP Bank Liga, 28. forduló:

Újpest FC-Zalaegerszegi TE 4-0 (3-0)

Mindössze tíz percre volt szüksége az Újpestnek ahhoz, hogy mezőnyfölénybe kerüljön, majd átlövésekkel már veszélyeztette is a ZTE kapuját. A 24. percben aztán Zivzivadze - Mocsin megpattanó - lövésével vezetéshez jutott a házigazda. A vendégek Tajti irányítása mellett próbáltak ritmust váltani, de támadásaikat már a mezőnyben megszűrték a hazaiak. A 37. percben Zivzivadze pazar lövéssel duplázta meg góljai számát és az újpesti előnyt, amely a szünet előtt Beridze szólóját követően nőtt háromgólosra. A fordulás után visszafogottabb Újpest a kontrákra rendezkedett be - Bjelosnak akadtak lehetőségei -, a vendégek mezőnyfölénye azonban meddőnek bizonyult. Banainak nem akadt komoly dolga, leginkább a pontatlan zalai befejezések miatt, és amikor a félidő közepén mégis érett már a ZTE szépítése, Katona távoli lövésével a 70. percben növelte előnyét az Újpest. A hajrá a vendégeké volt, de játékukból továbbra is hiányzott a gólveszély, így nem változott az eredmény.

Az Újpest a legutóbbi nyolc meccsét tekintve egy vereség mellett hetedszer nyert, a télen szerződtetett Zivzivadze pedig a lila-fehéreknél nyolc bajnoki találkozóját követően már kilenc gólnál jár. A ZTE vendégként négy összecsapást követően kapott gólt, mindjárt négyet.

Borítókép és fotók: Patkós Imre / Sport365